سبورت: محمد صلاح عرض نفسه على برشلونة

الإثنين، 10 مارس 2025 - 23:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن وجود رغبة من محمد صلاح نجم ليفربول في الانضمام لبرشلونة بالموسم المقبل.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

برشلونة

وفقا لسبورت فإن صلاح قد عرض نفسه على النادي الإسباني للانضمام إلة صفوفه بالموسم المقبل.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني للانضمام إليه.

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وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح هو مثال للاعب الذي يبحث برشلونة لتعزيز صفوفه به.

وعلى الرغم من ترحيب برشلونة لضم صلاح إلا أن الحالة الاقتصادية للنادي قد تقف في وجه التعاقد معه خاصة مع حصوله على عرضا كبيرا من الهلال السعودي مقابل 50 مليون يورو في الموسم.

تحفيض صلاح لراتبه الحالي الذي يحصل عليه مع ليفربول سيكون هو شرط انضمامه لبرشلونة وفقا لسبورت.

ويأمل برشلونة في تخفيض عقد صلاح في ظل رغبته في الاستمرار في اللعب على مستوى تنافسي عالي في حالة رحيله عن ليفربول.

ولعب صلاح 41 مباراة بقميص ليفربول في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 32 هدفا وصناعة 22 آخرين.

محمد صلاح ليفربول برشلونة
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