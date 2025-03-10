غزل المحلة يعلن نجاح جراحة يوسف حسن
الإثنين، 10 مارس 2025 - 23:38
كتب : رضا السنباطي
أعلن الجهاز الطبي لنادي غزل المحلة بقيادة خالد الجميزي عن نجاح العملية الجراحية التي أجراها لاعب الفريق يوسف حسن.
يوسف حسن
النادي : غزل المحلة
وكان حسن قد أصيب بقطع في وتر أكيلس بالقدم اليسرى أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة فاركو السبت الماضي.
وخضع اللاعب للعملية تحت إشراف فريق طبي متخصص بأحد المستشفيات بالقاهرة، على أن يبدأ اللاعب برنامج التأهيل قريبا.
وانضم يوسف حسن إلى صفوف المحلة قادما من بلدية المحلة في سوق انتقالات الصيف الماضي.
ووقع حسن على عقد انضمامه لزعيم الفلاحين لمدة 4 سنوات.
يوسف حسن البالغ من العمر 26 عاماً لعب من قبل لأندية الزمالك وسبورتنج وبورتو.
وتألق حسن مع بلدية المحلة في مركز لاعب الوسط المدافع.
وارتبط اللاعب بالعودة إلى الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، وفي سوق يناير الماضي أيضا.
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