رونالدو يسجل ويقود النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بالفوز على استقلال طهران

حقق النصر السعودي الفوز على استقلال طهران الإيراني بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأول بإياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بدون أهداف على ملعب الفريق الإيراني.

وتأهل النصر لربع النهائي في النسخة الأولى من البطولة بشكلها الجديد.

تقدم النصر بالهدف الأول عن طريق جون دوران في الدقيقة التاسعة مستغلا تقدم الحارس ليضع الكرة من فوقه في الشباك.

وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 927 في مسيرته الكروية ليكون على بعد 73 هدفا من الهدف رقم 1000.

ووتعرض مهران أحمدي لاعب استقلال طهران للطرد قبل نهاية الشوط الأول بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وفي الدقيقة 84 أنهى دوران ثلاثية النصر مستغلا تمريرة من أنجيلو داخل منطقة الجزاء.

وسيلعب النصر مباراته المقبة ضد الخلود يوم الجمعة المقبل 14 مارس ضمن منافسات الدوري السعودي.