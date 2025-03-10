اتحاد الكرة: خطاب رابطة الأندية بشأن الحكام الأجانب للقمة؟ لم يصل إلينا شيء

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم وصول خطاب من رابطة الأندية يطلب الاستعانة بحكام أجانب لمباريات في المرحلة الثانية على رأسها قمة الزمالك والأهلي.

وقال اتحاد الكرة عبر مركزه الإعلامي ما يلي:

بشأن الخطاب المنسوب لرابطة أندية القسم الأول والمنتشر على منصات التواصل الاجتماعي بتاريخ ٩ مارس الحالي والذي يتضمن طلباً بالاستعانة بحكام أجانب لمباريات في مقدمتها مباراة الزمالك والأهلي في دوري القسم الأول والمحدد لها غدا الموافق ١١ مارس، فإنه لم يصل للاتحاد حتى تاريخه أي خطابات في هذا الشأن عبر قنواته الرسمية (البريد الإلكتروني أو الفاكس)

لذلك وجب تحري الدقة في تناول ما ورد به.

وكشف مصدر من رابطة الأندية المصري على نية الرابطة تحمل تكلفة استقدام حكام أجانب للمباريات التي ستجمع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في المرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لسنا في معركة مع اتحاد الكرة ولكن هدفنا الحفاظ على المنافسة وتكافؤ الفرص والعدالة في مسابقة الدوري".

وتابع "في ظل وجود شكاوى من جميع الأندية قررنا تحمل تكلفة استقدام حكام أجانب لأكبر 3 مباريات في الدوري بين الزمالك والأهلي وبيراميدز لأن حسم الدوري سيتوقف عليهم بنسبة كبيرة".

وأتم "متفاجئين من رد فعل اتحاد الكرة على الرغم من أن ملف الحكام لا يتعلق بالرابطة ولكننا نريد المساعدة حتى يستطيع رئيس اللجنة الجديد من تطوير التحكيم والكرة الآن في ملعب الاتحاد، إذا أراد استقدام حكام أجانب أو تحمل مسؤولية وجود طاقم مصري في المباراة ولكن من الغريب التضارب الذي حدث حتى أصبح الوقت ضيقا".

ويلتقي الزمالك مع الأهلي غدا الثلاثاء على استاد القاهرة في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

وأعلن اتحاد الكرة عن طاقم حكام مصري بقيادة محمود بسيوني لإدارة المباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة، قبل بداية المرحلة النهائية.