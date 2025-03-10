هل يحتاج مانشستر يونايتد لبيع لاعبين في الصيف؟ راتكليف يجيب

كشف جيم راتكليف المالك المشارك في مانشستر يونايتد عن هل يحتاج ناديه للبيع في الصيف بسبب التقشف الذي يتبعه.

وقال راتكليف عبر بي بي سي: "بدأت أرى كرة القدم التي يريد أموريم تقديمها ضد أرسنال، قل لي كم عدد اللاعبين الذين تعرفهم على مقاعد البدلاء؟ كم منهم لعب رفقة الفريق الأول"؟

وأضاف "أصبح لدينا 10 أو 11 لاعبا فقط من الفريق الأول".

وأكمل "إذا نظرت للفريق المتاح لأموريم أعتقد أنه يعمل بطريقة رائعة، أموريم مدرب شاب وممتاز وأعتقد أنه سيبقى في مانشستر يونايتد لفترة طويلة".

وأنهى حديثه قائلا: "لن نبيع لاعبين في الصيف بسبب الحالة المادية، المصروفات أصبحت كثيرة ولذلك نحاول أن تقلل التكاليف بطريقة جيدة".

وتعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه أرسنال بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وجاء التعادل في مصلحة ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما وصل رصيد أرسنال إلى النقطة 55 في المركز الثاني، بفارق 15 نقطة عن ليفربول المتصدر.

بينما وصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 34 في المركز الـ14.