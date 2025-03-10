مصدر من رابطة الأندية: قررنا تحمل تكلفة التحكيم الأجنبي لمباريات ثلاثي القمة

كشف مصدر من رابطة الأندية المصري على نية الرابطة تحمل تكلفة استقدام حكام أجانب للمباريات التي ستجمع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في المرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لسنا في معركة مع اتحاد الكرة ولكن هدفنا الحفاظ على المنافسة وتكافؤ الفرص والعدالة في مسابقة الدوري".

وتابع "في ظل وجود شكاوى من جميع الأندية قررنا تحمل تكلفة استقدام حكام أجانب لأكبر 3 مباريات في الدوري بين الزمالك والأهلي وبيراميدز لأن حسم الدوري سيتوقف عليهم بنسبة كبيرة".

وأتم "متفاجئين من رد فعل اتحاد الكر على الرغم من أن ملف الحكام لا يتعلق بالرابطة ولكننا نريد المساعدة حتى يستطيع رئيس اللجنة الجديد من تطوير التحكيم والكرة الآن في ملعب الاتحاد، إذا أراد استقدام حكام أجانب أو تحمل مسؤولية وجود طاقم مصري في المباراة ولكن من الغريب التضارب الذي حدث حتى أصبح الوقت ضيقا".

ويلتقي الزمالك مع الأهلي غدا الثلاثاء على استاد القاهرة في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

وفقا لما علمه FilGoal.com في حال تعذر استقدام طاقم تحكيم أجنبي فإن الثلاثي الدولي الأقرب لإدارة القمة بالترتيب هو: محمود بسيوني ومحمود ناجي وحمادة القلاوي، والكفة تميل لاختيار أحدهم.

أيضا يتواجد طارق مجدي ومحمد الحنفي ضمن الترشيحات بدرجة أقل وكلاهما من خارج قائمة الحكام الدولية.

وتأتي تلك الترشيحات في ضوء وجود الحكام الدوليين في معسكر الاتحاد الإفريقي بكوت ديفوار وأحمد الغندور في تونس لإدارة إحدى المباريات.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة، قبل بداية المرحلة النهائية.