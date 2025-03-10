مؤتمر مدرب بنفيكا: نملك الدوافع أيضا للتأهل ضد برشلونة

شدد برونو لاج مدرب بنفيكا على أن فريقه يملك أيضا دوافع كبيرة للتأهل ضد برشلونة.

ويستعد بنفيكا لمواجهة برشلونة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال لاج خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أهم شيء هو أننا نشعر بالثقة لأسباب عديدة والأهم هو أننا نظرنا إلى المباراتين السابقتين ورأينا ما قدمناه والفرص التي صنعناها، نشهر أن مباراة غد حاسمة وعلينا التحلي بالشجاعة والطموح للعب بأسلوبنا وتسجيل الأهداف من أجل التأهل وهذا هو هدفنا والذي سيكون بمثابة إنجاز لنا".

وواصل "يجب أن نفهم أن برشلونة فريق كبير ويملك لاعبين ذوي جودة عالية، الثلاثي الهجومي قوي جدا والمدرب يقوم بعمل رائع ولديه الخبرة في دوري أبطال أوروبا وحاليا برشلونة هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في 2025 وهذا يشكل تحديا كبيرا لنا".

وتابع "عندما لعبنا ضد برشلونة خلقنا العديد من الفرص في المباراتين وكان لدينا إحساب بأنه كان بإمكاننا تحقيق نتائج مختلفة والأهم هو أن نحافظ على كل الأمور الإيجابية التي قدمناها ونطبقها غدا وأن نعرف كيف نبني على الأداء السابق لتحقيق نتيجة جيدة".

وأكمل "لا أعرف كيف سيتعامل برشلونة مع وفاة طبيبه من الصعب التعامل مع مثل هذه الظروف القاسية ولا يمكن لأحد أن يعرف كيف سيكون رد الفعل عاطفي للفريق لكن نحن أيضا لدينا أمور مهمة في هذه المباراة".

واستمر "لدينا لاعب يبلغ من العمر 37 عاما لم يتمكن من السفر معنا وأنا أتحدث عن أنخيل دي ماريا الذي كان يسعى لتحقيق رقم قياسي في دوري الأبطال لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب الإصابة".

وشدد "تريد التأهل في هذه البطولة التي تحمل قيمة كبيرة لنا سواء من الناحية الرياضية أو المالية ولدينا أيضا أسباب قوية تجعلنا نرغب بشدة في الفوز غدا وهي أمور تحفزنا كثيرا لخوض المباراة بكل قوة".

وأضاف "وجود بيدري لا يغير استراتيجيتنا لكنه يجعلنا نستعد جيدا لأن لاعبي خط الوسط أذكياء ويجب أن نفهم كيف سيبني برشلونة لعبه من الخلف لأنهم يجيدون الاحتفاظ بالكرة حتى عندما يتعرضون للضغط".

وأتم "لا نركز فقط على لاعب واحد، صحيح أن يامال موهوب جدا رغم صغر سنه لكنه ليس الوحيد فهناك أيضا رافينيا الذي عاد بقوة ويمكنه المنافسة على لقب الهداف بالإضافة إلى مهاجم آخر يعتبر من الأفضل في العالم وبرشلونة يملتك لاعبين متحركين وإذا تركنا لهم المساحة سيستغلونها فهم ممتازون في المواجهات الفردية".

وكان برشلونة قد فاز في مباراة الذهاب على ملعب دالوش بهدف دون رد.