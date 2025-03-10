منافس الأهلي – إنتر ميامي يستعير صانع ألعاب راسينج الأرجنتيني

الإثنين، 10 مارس 2025 - 21:36

كتب : FilGoal

بالتاسار رودريجيز

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي استعارة بالتاسار رودريجيز لاعب راسينج الأرجنتيني.

وتمتد الإعارة حتى 31 ديسمبر المقبل مع إمكانية الشراء مقابل 4.5 مليون دولار.

ويعتبر هذا الانتقال هو الأول في مسيرة اللاعب البالغ من العمر 21 عاما.

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وشارك رودريجيز في 68 مباراة رفقة راسينج وسجل 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

وتوج رودريجيز ببطولتي كوبا سودأمريكانا وريكوبا سودأمريكانا في الموسم الجاري.

ويتواجد إنتر ميامي في مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويتنافس 32 ناديا بمشاركة الأهلي خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي - أتليتكو مدريد الإسباني - بوتافوجو البرازيلي - سياتل ساوندرز الأمريكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني - أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي

المجموعة الرابعة: فلامينجو البرازيلي - الترجي التونسي - تشيلسي الإنجليزي - كلوب ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني - أوراوا ريدز الياباني - مونتيري المكسيكي - إنتر الإيطالي

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي - بروسيا دورتموند الألماني - أولسان هيونداي الكوري - ماميلودي صنداونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - الوداد المغربي - العين الإماراتي - يوفنتوس الإيطالي

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني - الهلال السعودي - باتشوكا المكسيكي - سالزبورج النمساوي

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