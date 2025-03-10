بيراميدز يطلب حكام أجانب لمباراتيه ضد الأهلي والزمالك

أعلن نادي بيراميدز تقدمه بطلب لرابطة الأندية المصرية لخوض مباراتيه ضد الأهلي والزمالك في الدوري بقيادة حكام أجانب.

وأشار بيراميدز عبر مركزه الإعلامي نيته اتهذا الإجراءات اللازمة لاستقدام الحكام الأجانب للمباراتين وفقا للاحئة.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي يوم 12 إبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي، بينما يلعب مع الزمالك يوم 13 مايو على استاد القاهرة بالمرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز.

وكان بيراميدز قد تعادل مع الأهلي بهدفين لكل فريق في المرحلة الأولى وفاز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويفتتح بيراميدز مواجهاته في المرحلة النهائية بمواجهة المصري.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.