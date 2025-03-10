أس: عودة روديجير وكورتوا لتدريبات ريال مدريد.. وموقفهما من مواجهة أتليتكو

الإثنين، 10 مارس 2025 - 20:53

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجير - ريال مدريد

عاد أنطونيو روديجير وتيبو كورتوا ثنائي ريال مدريد إلى تدريبات الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه أتليتكو مدريد في المباراة التي ستجمعهما يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة أس فإن الثنائي مستعد للعب مباراة أتليتكو مدريد بعد خوض التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

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وكان المدافع الألماني قد غاب رايو فايكانو بسبب نزلة برد.

بينما غاب حارس المرمى البلجيكي منذ أسبوعين بسبب إصابة في الركبة.

وفاز ريال مدريد على أتليتكو مدريد في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومحليا، انتصر الفريق الملكي على رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بالتساوي مع برشلونة.

ولعب برشلونة مباراة أقل بعد تأجيل مباراته ضد أوساسونا بسبب وفاة أحد أفراد الطاقم الطبي.

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