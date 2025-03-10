مؤتمر سلوت: باريس أكثر فريق مكتملا لعبنا ضده طوال الموسم

الإثنين، 10 مارس 2025 - 20:46

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

يرى أرني سلوت المدير الفني لليفربول أن باريس سان جيرمان هو أقوى خصم لعب ضده منذ بداية الموسم.

ويستعد ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي: "بعد هذه المباراة لا يزال الطريق طويلا إلى النهائي، نعلم أننا قد نلعب ضد أستون فيلا أو كلوب بروج ثم أرسنال أو أحد قطبي مدريد، وكل هذه الفرق جيدة بما فيه الكفاية للوصول إلى النهائي لذا من الصعب التوقع بالنتيجة".

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وأضاف "باريس هو الفريق الأكثر اكتمالا الذي واجهناه حتى الآن منذ بداية الموسم، لعبنا ضد أرسنال وريال مدريد ومانشستر سيتي ولكن الجودة التي يتمتع بها سان جيرمان كبيرة ولديه مدرب رائع، لذلك يجب أن نكون في أفضل حالاتنا أمامهم".

وأتم تصريحاته "الحقيقة أن باريس أرهقنا أكثر مما كنت أريد في مباراة الذهاب وضغطوا علينا باستمرار وإذا لم نحصل على الكرة نكون متعبين للغاية بحيث لا نستطيع تنفيذ أي شيء بشكل مثالي".

وفاز ليفربول على باريس سان جيرمان بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب حديقة الأمراء.

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