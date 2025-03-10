خبر في الجول – لجنة الحكام تستقر على محمود بسيوني لإدارة القمة

الإثنين، 10 مارس 2025 - 20:35

كتب : إبراهيم رمضان

محمود بسيوني

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز على الحكم محمود بسيوني لإدارة قمة الدوري بين الزمالك والأهلي.

وعلم FilGoal.com أن لجنة الحكام استقرت على تعيين محمود بسيوني للمباراة.

ويعاونه كل من سامي هلهل وأحمد توفيق طلب، وحمادة القلاوي حكما رابعا.

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وسيتم المفاضلة بين أحمد الغندور ومحمد الحنفي للفيديو.

وأرسل النادي الأهلي خطابا رسميا اليوم الإثنين للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه التأكيد على إقامة مباراة القمة في وجود طاقم تحكيم أجنبي.

وكشف مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "تواصلنا مع اتحاد الكرة منذ وقت إعلان جدول المرحلة الثانية من الدوري وطلبنا توفير حكام أجانب لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز معا".

وكان مصدر من اتحاد الكرة قد كشف لـ FilGoal.com عن صعوبة اللحاق بالاتفاق مع طاقم تحكيم أجنبي في الوقت الحالي بسبب ضيق الوقت، كما نفى تقدم رابطة الأندية أو الأهلي أو الزمالك بخطابات رسمية لوجود تحكيم أجنبي.

ووفقا لما علمه FilGoal.com في حال تعذر استقدام طاقم تحكيم أجنبي فإن الثلاثي الدولي الأقرب لإدارة القمة بالترتيب هو: محمود بسيوني ومحمود ناجي وحمادة القلاوي، والكفة تميل لاختيار أحدهم.

أيضا يتواجد طارق مجدي ومحمد الحنفي ضمن الترشيحات بدرجة أقل وكلاهما من خارج قائمة الحكام الدولية.

وتأتي تلك الترشيحات في ضوء وجود الحكام الدوليين في معسكر الاتحاد الإفريقي بكوت ديفوار وأحمد الغندور في تونس لإدارة إحدى المباريات.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة، قبل بداية المرحلة النهائية.

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