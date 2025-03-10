جوتا: توقفوا عن حساب أرقام صلاح القياسية.. إنه الأفضل على الإطلاق

أشاد ديوجو جوتا لاعب ليفربول بزميله محمد صلاح قائد منتخب مصر، مؤكدا أنه أفضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالي.

ويستعد ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال جوتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة عن محمد صلاح: "في الوقت الحالي يجب أن يتوقف الناس عن حساب الأرقام التي يحققها لأنه اللاعب الأفضل على الإطلاق وبفارق كبير للغاية".

وأضاف "لدرجة أننا يجب أن ننتظر لنرى الأرقام النهائية له. من الجيد أن يكون لدينا لاعب مثله".

وأكمل "لقد كان موسما صعبا بالنسبة لي وواجهت بعض الإصابات خلال الموسم وفي الأشهر القليلة الماضية لم أشعر أنني في أفضل حالاتي، سأحاول الوصول إلى أفضل مستوى وأبذل قصارى جهدي".

وأتم تصريحاته "أنا لا ألعب بمفردي ولذلك هناك الكثير من الأشياء التي لا يمكنك التحكم فيها ولكن يمكنك تقديم أفضل ما لديك".

وفاز ليفربول على باريس سان جيرمان بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب حديقة الأمراء.

وواصل محمد صلاح نجم منتخب مصر تألقه في الملاعب الإنجليزي مع ليفربول وأصبح خامس الهدافين عبر التاريخ للدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول على ساوثامبتون 3-1 في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ووصل صلاح إلى هدفه رقم 184 في تاريخ الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الخامس في القائمة بالتساوي مع سيرجيو أجويرو أسطورة مانشستر سيتي السابق.

ويسبق محمد صلاح 4 لاعبين فقط في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي وهم:

1- آلان شيرر 260 هدفا

2- هاري كين 213 هدفا

3- واين روني 208 هدفا

4- أندرو كول 187 هدفا

وأصبح محمد صلاح في المركز الثالث بشكل منفرد في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ بعدما وصل لهدفه رقم 234 بقميص الريدز.

وتخطى صلاح أسطورة ليفربول السابق جوردون هودجسون الذي سجل 241 هدفا ويأتي في المركز الرابع.

ولا يتفوق عليه سوى روجر هانت الذي سجل 285 هدفا، وإيان راش الذي سجل 346 هدفا.

وكسر محمد صلاح رقم لويس سواريز نجم ليفربول السابق في عدد المساهمات التهديفية في موسم واحد مع فريقه، بعدما وصل للمساهمة رقم 44 له هذا الموسم. ويتملك سواريز 42 مساهمة.

ووصل محمد للهدف رقم 27 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولا يزال يتصدر قائمة الهدافين.

كما يمتلك محمد صلاح 17 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.