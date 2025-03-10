مصدر من الرابطة لـ في الجول: تأجيل القمة؟ في موعدها ونعمل على استقدام حكم أجنبي
الإثنين، 10 مارس 2025 - 19:31
كتب : أحمد الخولي
نفى مصدر مسؤول من رابطة الأندية المصرية تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري.
وقال المصدر لـFilGoal.com: "مباراة القمة في موعدها حتى الآن ولا صحة لتأجيلها".
وأضاف "نعمل الآن على استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة".
وأرسل النادي الأهلي خطابا رسميا اليوم الإثنين للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه التأكيد على إقامة مباراة القمة في وجود طاقم تحكيم أجنبي.
وكشف مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "تواصلنا مع اتحاد الكرة منذ وقت إعلان جدول المرحلة الثانية من الدوري وطلبنا توفير حكام أجانب لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز معا".
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