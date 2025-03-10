تشكيل النصر – رونالدو ودوران يقودان الهجوم أمام استقلال طهران
الإثنين، 10 مارس 2025 - 19:26
كتب : FilGoal
أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني للنصر السعودي تشكيل فريقه لمواجهة استقلال طهران الإيراني.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
ويلعب النصر ضد استقلال طهران في إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في إيران انتهت بالتعادل السلبي.
وجاء تشكيل النصر كالآتي:
المرمى: بينتو
الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – محمد آل فتيل – سالم النجدي
الوسط: علي الحسن – ماسيلو بروزوفيتش – أيمن يحيى
الهجوم: ساديو ماني – جون دوران – كريستيانو رونالدو
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