تشكيل النصر – رونالدو ودوران يقودان الهجوم أمام استقلال طهران

الإثنين، 10 مارس 2025 - 19:26

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر ضد الوصل

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني للنصر السعودي تشكيل فريقه لمواجهة استقلال طهران الإيراني.

ويلعب النصر ضد استقلال طهران في إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في إيران انتهت بالتعادل السلبي.

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وجاء تشكيل النصر كالآتي:

المرمى: بينتو

الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – محمد آل فتيل – سالم النجدي

الوسط: علي الحسن – ماسيلو بروزوفيتش – أيمن يحيى

الهجوم: ساديو ماني – جون دوران – كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو النصر السعودي استقلال طهران دوري أبطال آسيا
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