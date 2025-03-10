مؤتمر فليك: نتعامل مع موقف وفاة الطبيب بشكل جيد.. ويجب أن نركز 100% أمام بنفيكا

يرى هانز فليك المدير الفني لبرشلونة أن فريقه في حالة تركيز كبيرة رغم وفاة طبيب الفريق قبل أيام.

ويستعد برشلونة لمواجهة بنفيكا في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وكان برشلونة فاز في الذهاب بهدف دون رد.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بنفيكا البرتغالي: "الفريق في حالة جيدة للمنافسة ضد بنفيكا غدا على الرغم من وفاة الطبيب كارليس مينارو، أعتقد أن اللاعبون يتعاملون مع الموقف بشكل جيد وهو في حالة تركيز شديدة".

وأضاف "جاء الرئيس لابورتا إلى غرفة تبديل الملابس وتحدث مع اللاعبين وأنا أيضا تحدثت معهم، إنها خسارة كبيرة لنا، كارليس كان شخصا رائعا وطبيبا جيدا وكان جزءا مهما من نجاحنا، سنفتقده ونريد اللعب من أجله".

وواصل "ليفاندوفسكي قادر على اللعب وهو في أفضل حالاته وهو بخير الآن".

وأكمل "بنفيكا لديهم فكرة واضحة للغاية ونعرف كيف نلعب ضدهم، لا أعتقد أنه ستكون هناك أي مفاجآت في المباراة".

وأردف "أقول دائما إن تشيزني حارس مرمى ناضج وخبرة وهادئ، شخصيته تساعدنا وهو يقوم بعمل رائع".

وأشار "رافينيا يؤدي بشكل جيد ويساعدنا كثيرا ويسجل الكثير من الأهداف، إنه مميز وشديد التركيز وأنا سعيد لوجوده معنا وهو يلعب بمستوى رائع".

واستمر في تصريحاته "هذا الأسبوع مهم وهذه كرة القدم دائما، كان الأسبوع ضد بايرن ميونيخ وريال مدريد مهما أيضا وكل هذه الفرق مهمة ونحن في لحظة رائعة وفي مزاج جيد وواثقون وعلينا أن نستمر على هذا النمط".

وأتم تصريحاته "بنفيكا يمتلك لاعبين جيدين للغاية كما أن لديهم مدربا رائعا ويتعين علينا أن نركز بنسبة 100%، ومن الأفضل ألا نفكر في المباراة الأولى، يجب علينا أن نفوز وهم لعبوا بشكل جيد للغاية في المباريات خارج أرضهم بدوري الأبطال ويجب أن نقلق بشأن هذا الأمر".