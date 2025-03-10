حلمي طولان لـ في الجول: تصريحاتي عن جهاز المنتخب قديمة.. وملتزم بتقديم الدعم له

أوضح حلمي طولان عضو اللجنة الفنية في الاتحاد المصري لكرة القدم والمتحدث باسمها حقيقة تصريحاته ضد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

حسام حسن النادي : مصر مصر

وقال حلمي طولان لـFilGoal.com: "تصريحاتي عن الجهاز الفني لمنتخب مصر قديمة وعبر بودكاست منذ 7 شهور".

وأضاف "منذ تعييني في اللجنة الفنية لاتحاد الكرة وبعد أن أصبحت المتحدث الرسمي لها وأنا ملتزم بتقديم الدعم والمساندة للمنتخبات المصرية وعلى رأسها المنتخب الأول وليس لدي أدنى مشكلة مع الجهاز الفني للفراعنة".

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتصدر منتخب مصر حاليا المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 10 نقاط. ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني بـ6 نقاط.

ومن المنتظر أن يعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة لمعسكر مارس بعد نهاية الجولة المقبلة من الدوري المصري.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن نجح في التأهل لكأس الأمم الإفريقية المقبلة 2025 في المغرب.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.