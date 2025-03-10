تقرير: رحيل عظيمة عن الشرطة العراقي.. ومؤمن سليمان يقترب من خلافته

الإثنين، 10 مارس 2025 - 16:12

كتب : FilGoal

محمد عبد العظيم "عظيمة"

قرر نادي الشرطة العراقي رحيل المدرب المصري محمد عبد العظيم "عظيمة" عن تدريب الفريق.

وذكرت قناة الرابعة العراقية أن نادي الشرطة قرر فسخ تعاقد عظيمة بالتراضي بين الطرفين ليرحل عن تدريب الفريق.

وأن مؤمن سليمان مدرب أهلي بنغازي الليبي السابق هو الأقرب لتولي المهمة الفنية خلفا لعظيمة.

أخبار متعلقة:
صلاح يتوج بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال فبراير من رابطة المحترفين تقرير: مدرب النصر سيدفع ببروزوفيتش أمام الاستقلال رغم الإجهاد

وكان الشرطة بقيادة عظيمة فاز في أمس الأحد على كربلاء برباعية دون رد في الجولة 23 من الدوري العراقي.

ويحتل الشرطة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 44 نقطة بفارق نقطتين عن زاخو المتصدر، ولا يزال لديه مباراتين مؤجلتين.

وتولى عظيمة تدريب الشرطة في 11 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل 5 مرات.

الشرطة العراقي محمد عبد العظيم عظيمة
نرشح لكم
تشكيل النصر – رونالدو ودوران يقودان الهجوم أمام استقلال طهران بمشاركة حمدي وعبد القادر.. الوكرة يتعادل مع قطر بهدف لكل فريق مؤمن سليمان ينفي رحيله عن أهلي بنغازي بسبب التهديد أهلي بنغازي الليبي يعلن فسخ تعاقد مؤمن سليمان تقرير مغربي يكشف حقيقة اعتزال زياش دوليا تعادل لا يفيد.. الشباب يخطف نقطة من النصر في دربي الرياض سجل هدفا وصنع 2 في 45 دقيقة.. تريزيجيه يقود الريان لاكتساح الخور بخماسية سجل هدفين.. كهربا يقود الاتحاد للفوز على الترسانة في الدوري الليبي
أخر الأخبار
يتسع لـ 100 ألف مشجع.. مانشستر يونايتد يكشف عن تصميم ملعبه الجديد 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورت: ريال بيتيس وسيلتا فيجو يدرسان ضم بينيا 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: ميلان قد يرغب في عودة أليجري لتدريبه ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب إسبانيول: لا أحب برشلونة إطلاقا ولن أدربه ساعة | الكرة الأوروبية
نهاية عقوبة إيقاف بول بوجبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
راتكليف يتحدث عن بناء ملعب جديد يتسع لـ100 ألف مشجع 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الثلاثاء 11 مارس - دربي القاهرة.. ومواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: مستمر رغم عودة تير شتيجن؟ برشلونة يبدأ مفاوضات تجديد عقد تشيزني 11 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 2 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 3 "لحفظ حقوق النادي في أزمة القمة".. الأهلي يعلن عن اجتماع طارئ 4 خبر في الجول – بيسيرو يقرر تغريم مصطفى شلبي واستبعاده من قمة الأهلي