تقرير: رحيل عظيمة عن الشرطة العراقي.. ومؤمن سليمان يقترب من خلافته
الإثنين، 10 مارس 2025 - 16:12
كتب : FilGoal
قرر نادي الشرطة العراقي رحيل المدرب المصري محمد عبد العظيم "عظيمة" عن تدريب الفريق.
وذكرت قناة الرابعة العراقية أن نادي الشرطة قرر فسخ تعاقد عظيمة بالتراضي بين الطرفين ليرحل عن تدريب الفريق.
وأن مؤمن سليمان مدرب أهلي بنغازي الليبي السابق هو الأقرب لتولي المهمة الفنية خلفا لعظيمة.
وكان الشرطة بقيادة عظيمة فاز في أمس الأحد على كربلاء برباعية دون رد في الجولة 23 من الدوري العراقي.
ويحتل الشرطة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 44 نقطة بفارق نقطتين عن زاخو المتصدر، ولا يزال لديه مباراتين مؤجلتين.
وتولى عظيمة تدريب الشرطة في 11 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل 5 مرات.
نرشح لكم
تشكيل النصر – رونالدو ودوران يقودان الهجوم أمام استقلال طهران بمشاركة حمدي وعبد القادر.. الوكرة يتعادل مع قطر بهدف لكل فريق مؤمن سليمان ينفي رحيله عن أهلي بنغازي بسبب التهديد أهلي بنغازي الليبي يعلن فسخ تعاقد مؤمن سليمان تقرير مغربي يكشف حقيقة اعتزال زياش دوليا تعادل لا يفيد.. الشباب يخطف نقطة من النصر في دربي الرياض سجل هدفا وصنع 2 في 45 دقيقة.. تريزيجيه يقود الريان لاكتساح الخور بخماسية سجل هدفين.. كهربا يقود الاتحاد للفوز على الترسانة في الدوري الليبي