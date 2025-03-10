تقرير: رحيل عظيمة عن الشرطة العراقي.. ومؤمن سليمان يقترب من خلافته

قرر نادي الشرطة العراقي رحيل المدرب المصري محمد عبد العظيم "عظيمة" عن تدريب الفريق.

وذكرت قناة الرابعة العراقية أن نادي الشرطة قرر فسخ تعاقد عظيمة بالتراضي بين الطرفين ليرحل عن تدريب الفريق.

وأن مؤمن سليمان مدرب أهلي بنغازي الليبي السابق هو الأقرب لتولي المهمة الفنية خلفا لعظيمة.

وكان الشرطة بقيادة عظيمة فاز في أمس الأحد على كربلاء برباعية دون رد في الجولة 23 من الدوري العراقي.

ويحتل الشرطة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 44 نقطة بفارق نقطتين عن زاخو المتصدر، ولا يزال لديه مباراتين مؤجلتين.

وتولى عظيمة تدريب الشرطة في 11 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل 5 مرات.