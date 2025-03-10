تقرير: مدرب النصر سيدفع ببروزوفيتش أمام الاستقلال رغم الإجهاد

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر سيدفع بالكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في لقاء استقلال طهران يوم الاثنين.

ويحل الاستقلال ضيفا على النصر ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح التقرير أن بيولي سيدفع ببروزوفيتش بالرغم من عدم مشاركته في المران الختامي يوم الأحد.

وتعود أسباب عدم مشاركته في المران لشعوره بالإجهاد، حيث فضَّل الجهاز الطبي بالتشاور مع نظيره الفني إخضاعه لجلسات استشفائية فقط، وذلك لتجهيزه للقاء المرتقب.

وأفاد التقرير بأن بيولي تنفس الصعداء بعد عودة المدافع علي لاجامي ومشاركته في جزء من التدريبات الجماعية خلال المران الختامي يوم الأحد على أن يحدد مشاركته هو أو محمد فتيل خلال الاجتماع الفني قبل المباراة ليوجد أحدهما بجانب المدافع الفرنسي محمد سيماكان.

بينما فشل البرتغالي أدميسلون أوتافيو والإسباني إيميريك لابورت وعبد الله الخيبري وسلطان الغنام في تجاوز الفحوصات الطبية، ليقرر الجهاز الفني استبعادهم عن لقاء الاستقلال.

وكان الإيطالي قد استدعى عدداً من الوجوه الشابة للمران الختامي لتعويض غياب المصابين أبرزهم، بسام هزازي، ويوسف الطحان، ومحمد هزازي.