تحديد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة أمم إفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس الأمم الإفريقية دون 17 عاما.

ويستضيف المغرب النسخة المقبلة من أواخر شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل المقبل.

وجاء ترتيب مباريات منتخب مصر للناشئين على النحو التالي:

ضد جنوب إفريقيا 31 مارس

ضد بوركينا فاسو 3 أبريل

ضد الكاميرون 6 أبريل

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، يوم الخميس المقبل، موعدا لانطلاق المعسكر المغلق، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتأهل الفراعنة الصغار إلى البطولة بعد فوزهم ببطولة شمال إفريقيا.