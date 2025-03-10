"متقبل أي قرار ضدي".. مصطفى شلبي يعتذر عن رد فعله خلال مواجهة مودرن

الإثنين، 10 مارس 2025 - 15:00

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي

تقدم مصطفى شلبي جناح فريق الزمالك بالاعتذار عن رد فعله خلال مواجهة مودرن سبورت في ثمن نهائي كأس مصر.

مصطفى شلبي

النادي : الزمالك

الزمالك

وأبدى مصطفى شلبي اعتراضه بعد استبداله بين شوطي المباراة التي انتهت بتأهل الزمالك بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وكتب مصطفى شلبي عبر حسابه على إنستجرام: "في البداية اعتذر عن رد الفعل الذي حدث في مباراة مودرن وأتقبل وأحترم أي قرار ضدي".

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وتابع "ثانيا اسم نادي الزمالك إضافة لأي شخص ينتمي إليه، والجميع يعلم أنني لا أفتعل مشاكل خلال ثلاث سنوات داخل النادي وما حدث كان نتيجة عصبية".

وعلم FilGoal.com أن بيسيرو أبلغ مصطفى شلبي باستبعاده من مباراة القمة أمام الأهلي.

كما قرر مدرب الزمالك توقيع غرامة مالية على مصطفى شلبي، وذلك بسبب اعتراضه على التغيير في مباراة مودرن سبورت الماضية في كأس مصر.

وكان الزمالك فاز على مودرن سبورت 2-1 في دور الـ16 لكأس مصر، ليتأهل لمواجهة سموحة في ربع النهائي.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي غدا الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى للمرحلة الثانية من مجموعة المنافسة على لقب الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة بفارق 10 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

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