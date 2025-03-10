مؤتمر بيسيرو: الأهلي أكثر جاهزية بسبب الراحة.. ومباراة القمة صعبة لكنها ممتعة للجماهير

الإثنين، 10 مارس 2025 - 13:39

كتب : FilGoal

جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك

يرى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك أن الأهلي أكثر جاهزية قبل لقاء القمة بسبب الحصول على راحة أكبر.

وكان الزمالك قد واجه مودرن سبورت في ثمن نهائي كأس مصر يوم الجمعة بينما لم يلعب الأهلي بسبب حرمانه من النسخة الحالية بعد انسحابه بالموسم الماضي.

ويستضيف استاد القاهرة مواجهة الزمالك ضد الأهلي في افتتاح المرحلة الختامية من المنافسة على اللقب.

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وقال جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك في المؤتمر الصحفي: "الجميع يعلم قيمة مباراة الزمالك والأهلي، والجميع يتمنى لعب هذه المباراة، وسنجهز لتلك المباراة بأعلى تركيز وإلتزام ويجب أن تكون لدينا أهداف".

وتابع "أخيرا سنستعيد جماهيرنا في الملعب مجددا ونتمنى إسعادهم بالمحاربة من أجل الفوز بمباراة القمة".

وشدد بيسيرو "بالفعل الأهلي حصل على راحة أكثر منا وتم التحضير بهدوء أكبر وهذا يمنحهم أولوية، وبالنسبة لنا من شارك في مواجهة مودرن سبورت لم يكن أمامه سوى خوض الاستشفاء من أجل تفادي الإصابات".

وتابع "نجحت في التدوير بين ثلاثي الدفاع في مواجهتي إنبي ومودرن سبورت خوفا من الإجهاد، وهذا يقلقنا بشأن عمر جابر ومحمود بنتايك بسبب ضغط المباريات، وتعرض بنتايك لآلام بسيطة لذلك كان علينا استبداله".

وأوضح "أرى أنه كان بإمكاننا حسم مواجهة مودرن سبورت في الوقت الأصلي وقدمنا مباراة جيدة لكنهم أيضا لعبوا بشكل جيد ولا ننسى أنهم حققوا الفوز في مباراة الدور الأول".

وواصل بيسيرو "مواجهة الأهلي ستكون صعبة جدا بسبب الرغبة المشتركة في تحقيق الفوز، لكنها ستكون مباراة ممتعة للجماهير، علينا التحسن في بعض السلبيات والحفاظ على الإيجابيات الموجودة لأن التفاصيل الصغيرة تحسم مثل تلك المواجهات".

وأكمل "نعلم أن الأهلي لم يتعرض للضغط مثلنا وأكثر جاهزية منا لكننا سننافس ونحارب من أجل تحقيق الفوز".

وبسؤاله عن مواجهة الأهلي في البداية أجاب "هذا هو الجدول وعلينا التعامل معه، لكن كنت أفضل وجود وقت راحة والآن يجب أن نركز على الفوز بغض النظر عن الظروف الموجودة".

أما عن رسالته للجماهير فقال: "أرحب بعودة جماهير الزمالك خاصة في تلك المباراة، وأحب حماسهم ودعمهم الكبير وهو ما يفرق معنا، وأتمنى منهم عدم الخروج عن النص حتى لا نتأثر بغيابهم بسبب العقوبات".

وكشف بيسيرو "بالتأكيد لدي خطة معينة لمواجهة الأهلي لكن لا يمكنني حسم الأمر قبل مشاهدة اللاعبين في التدريب وتقييم حالة كل منهم".

وأخيرا عن تألق محمد صبحي قال بيسيرو: "لدينا حراس مميزين جدا وحتى الآن لا أرى تسبب أي من الحارسين في هدف وأعلم الثنائي بشكل جيد من قبل، والمشكلة بالنسبة لي أنه لا يمكن أن نسمح للمنافس بكل تلك الفرص رغم ثقتي في حراس المرمى".

واختتم بيسيرو تصريحاته "وقت التدريب غير كافي بسبب ضغط المباريات، لكننا سنحاول من خلال المران والمحاضرات الفردية والجماعية للتحسن وتفادي ظهور المنافس بذلك العدد من الفرص".

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