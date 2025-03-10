تأكد غياب دي ماريا عن موقعة برشلونة
الإثنين، 10 مارس 2025 - 13:27
كتب : FilGoal
تأكد غياب أنخل دي ماريا نجم بنفيكا عن مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا بسبب عدم تعافيه من الإصابة.
ويحل بنفيكا ضيفا على برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بعد خسارته في الذهاب على أرضه بهدف.
وطارت بعثة بنفيكا قبل قليل إلى إسبانيا بدون دي ماريا المصاب.
وحاول الجهاز الطبي لبنفيكا تجهيز دي ماريا لمواجهة البلوجرانا، لكن دون جدوى.
النجم الأرجنتيني يعاني من إصابة عضلية أبعدته عن مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.
كما أبعدته عن المباريات الـ7 الأخيرة لفريقه.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 37 عاما في 32 مباراة في الموسم الجاري وسجل 14 هدفا وصنع 8 آخرين.
ولعب دي ماريا 2152 دقيقة مع الفريق البرتغالي.
video:1
نرشح لكم
أرتيتا يوضح أهمية تأهل أرسنال لـ ربع نهائي أبطال أوروبا سيميوني: لن أتحدث عن الحظ.. وما قدمناه سيبقى في تاريخ أتليتكو إيمري: مواجهة باريس سان جيرمان ستكون خاصة لي لهذا السبب أنشيلوتي: ألفاريز لمس الكرة مرتين.. ولهذا السبب سدد روديجر الركلة الأخيرة بعد تأهل البطل التاريخي.. تعرف على منافسات ومواعيد ربع نهائي أبطال أوروبا سيناريو مجنون.. ريال مدريد يقصي أتليتكو من دوري الأبطال بركلات الترجيح لأول مرة.. فينسيوس جونيور يهدر ركلة جزاء مع ريال مدريد أبطال أوروبا - أرسنال يكتفي بالتعادل بعد السباعية.. وأستون فيلا يكرر الثلاثية ويتأهل لربع النهائي