تأكد غياب دي ماريا عن موقعة برشلونة

الإثنين، 10 مارس 2025 - 13:27

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - بنفيكا - بورتو

تأكد غياب أنخل دي ماريا نجم بنفيكا عن مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

ويحل بنفيكا ضيفا على برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بعد خسارته في الذهاب على أرضه بهدف.

وطارت بعثة بنفيكا قبل قليل إلى إسبانيا بدون دي ماريا المصاب.

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وحاول الجهاز الطبي لبنفيكا تجهيز دي ماريا لمواجهة البلوجرانا، لكن دون جدوى.

النجم الأرجنتيني يعاني من إصابة عضلية أبعدته عن مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

كما أبعدته عن المباريات الـ7 الأخيرة لفريقه.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 37 عاما في 32 مباراة في الموسم الجاري وسجل 14 هدفا وصنع 8 آخرين.

ولعب دي ماريا 2152 دقيقة مع الفريق البرتغالي.

بنفيكا ليفربول
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