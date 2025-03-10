روبرتسون: لا نستطيع الاعتماد على أليسون في كل مباراة.. وهذا أفضل فريق واجهناه هذا الموسم

أثنى أندي روبرتسون ظهير أيسر ليفربول، على أداء فريق باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح روبرتسون في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "مواجهة الإياب ستكون صعبة لقد، أظهر باريس قوته، إنهم فريق استثنائي، ربما يكون الأفضل الذي واجهناه هذا الموسم".

وأكمل: "يجب أن نأخذ المبادرة، حققنا التقدم ولكن يجب أن نخوض مباراة أفضل من التي خضناها في الذهاب، لأننا لا نستطيع الاعتماد على أليسون في لعب مباراة عمره في كل مباراة."

وتألق أليسون بيكر حارس ليفربول في مباراة الذهاب ونجح في قيادة فريقه للخروج بشباك نظيفة، قبل أن يسجل هارفي إليوت بديل ليفربول هدف الفوز القاتل في الدقائق الأخيرة ليخرج الريدز فائزًا من ملعب باريس بهدف نظيف.

وعن تراجع أداء ليفربول، رد روبرتسون معلقا: "هدفنا هو التأهل ولكن يجب علينا خوض المباراة بشكل أفضل مما فعلناه في الشوط الأول ضد ساوثامبتون وطوال 90 دقيقة في باريس."

وخرج ليفربول متأخرًا في الشوط الأول أمام ساوثامبتون بهدف نظيف قبل أن يحقق الفوز في الشوط الثاني بتسجيل 3 أهداف.

وأضاف "نحن بحاجة للعب بشكل أفضل، لا يمكنني إنكار ذلك، يجب أن نكون أكثر جرأة لكننا سنحتاج إلى الراحة والتعافي".

وتحدث عن قوة باريس "من الواضح أن هدف باريس هو الفوز بدوري أبطال أوروبا لأنهم نفذوا استثمارات كبيرة، لذلك يجب أن نأخذ ذلك في الاعتبار، لعبوا بشكل جيد حقا ولكن دفاعنا والحارس حافظا على شباكنا نظيفة، وهو ما لا تفعله الكثير من الفرق في هذا الملعب".

وأتم "لن تكون المهمة سهلة، ولكن إذا كنا في أفضل حالاتنا، فإننا نعتقد أننا قادرون على الفوز على أي فريق. وإذا نجحنا في ذلك، فسنكون من بين الفرق الثمانية المتأهلة إلى دور الثمانية".

ويستضيف ليفربول منافسه باريس سان جيرمان على ملعب أنفيلد في تمام العاشرة مساء الثلاثاء في إياب دور الـ16 لبطولة دوري الأبطال.