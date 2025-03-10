ليفركوزن يفقد فيرتز لعدة أسابيع

أكد نادي باير ليفركوزن يوم الاثنين غياب نجمه فلوريان فيرتز لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

وتعرض فيرتز لإصابة في أربطة كاحله الأيمن خلال مباراة فيردر بريمن يوم السبت.

وأفاد ليفركوزن عبر موقعه: "سيضطر الفريق إلى اللعب بدون فلوريان فيرتز لفترة. بعدما أثبتت الفحوصات إصابته في الكاحل".

وأضاف "سيغيب الدولي الألماني عن الملاعب لعدة أسابيع".

الموسم قد يكون الأخير لفيرتز مع ليفركوزن إذ لفت النجم الشاب الأنظار إليه ويرغب أكثر من فريق في ضمه.

ويمتد تعاقد صاحب الـ21 عاما مع ليفركوزن حتى صيف عام 2027، لكن تألقه جعله هدفا لكبار أوروبا.

ويعد بايرن ميونيخ وريال مدريد أبرز المهتمين بضم فيرتز.

ومن المتوقع أن يطلب باير ليفركوزن أكثر من 100 مليون يورو قبل الموافقة على رحيل اللاعب.

وخاض فيرتز مع باير ليفركوزن 191 مباراة سجل خلالهم 56 هدفا.

ومع منتخب ألمانيا خاض 29 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف.

وتوج اللاعب الألماني مع ليفركوزن بالدوري الألماني والكأس والسوبر المحلي.

كما ظفر بلقب يورو تحت 21 سنة مع منتخب ألمانيا في 2020.