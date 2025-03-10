الثانية للفريقين هذا الموسم.. مارشينياك حكما لدربي مدريد في أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين البولندي سيمون مارشينياك لإدارة مواجهة أتليتكو مدريد أمام ريال مدريد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أتليتكو مدريد مساء بعد غدا الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر تلك هي المباراة الثانية التي يديرها مارشينياك لثنائي مدريد هذا الموسم في دوري الأبطال.

إذا أدار مارشينياك مواجهة أتليتكو مدريد أمام باريس سان جيرمان والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد.

كما أدار في ديسمبر الماضي مواجهة ريال مدريد أمام أتالانتا والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأدار مارشينياك نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا والتي حقق فيها منتخب الأرجنتين اللقب قبل عام.

كما أدار نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر والذي حسمه الفريق الإنجليزي.

وسبق وأن أدار مارشينياك 9 مواجهات لفريق ريال مدريد حسم الملكي الفوز في 4 منهم مقابل 3 هزائم وتعادلين.

بينما أدار 8 مواجهات سابقة لصالح أتليتكو مدريد فاز في 7 منهم مقابل هزيمة وحيدة.

أما عن دربي مدريد نفسه فأدار نهائي السوبر الأوروبي في 2018 والذي انتهى بفوز أتليتكو مدريد بركلات الترجيح.