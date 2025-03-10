منافس الأهلي - سواريز يوضح رأيه في مجموعة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية

تحدث لويس سواريز مهاجم إنتر ميامي عن رأيه في المجموعة التي يتواجد فيها فريقه ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويلعب إنتر ميامي في المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره الأهلي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي بالبطولة المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سواريز في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "رأيي في مجموعة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية؟ اللعب في مونديال للأندية سيكون تجربة خاصة وصعبة في آنٍ واحد. لا توجد مباريات سهلة في هذه البطولة الجديدة".

وأضاف "هذه النسخة تضم العديد من الفرق القوية جدا، وستكون المنافسة شديدة للغاية".

وشدد "علينا دراسة منافسينا بدقة والاستعداد بأفضل شكل ممكن من أجل تقديم أداء مميز في البطولة".

وأكمل "البنية التحتية في الولايات المتحدة مذهلة، فالبلاد مجهزة لاستضافة أي بطولة. كل الملاعب رائعة وتوفر تجربة ممتعة".

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويتنافس 32 ناديا بمشاركة الأهلي خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي - أتليتكو مدريد الإسباني - بوتافوجو البرازيلي - سياتل ساوندرز الأمريكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني - أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي

المجموعة الرابعة: فلامينجو البرازيلي - الترجي التونسي - تشيلسي الإنجليزي - كلوب ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني - أوراوا ريدز الياباني - مونتيري المكسيكي - إنتر الإيطالي

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي - بروسيا دورتموند الألماني - أولسان هيونداي الكوري - ماميلودي صنداونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - الوداد المغربي - العين الإماراتي - يوفنتوس الإيطالي

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني - الهلال السعودي - باتشوكا المكسيكي - سالزبورج النمساوي