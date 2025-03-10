فالفيردي: مواجهة رايو فايكانو كانت باهتة.. وأحاول استعاد لياقتي مجددا

الإثنين، 10 مارس 2025 - 11:45

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

أعلن الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد أنه يعمل على استعادة جاهزيته وعافيته بنسبة 100% للمشاركة مع الفريق.

ولعب فالفيردي 23 دقيقة في فوز ريال مدريد على حساب رايو فايكانو في الأسبوع الـ27 من الدوري الإسباني.

وأوضح فالفيردي في تصريحات لتليفزيون ريال مدريد: "لم تكن المباراة الأفضل هذا الموسم، كانت باهتة بعض الشيء، ولكن الأهم هو الفوز وإضافة مزيد من النقاط لما هو قادم".

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ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 57 نقطة بفارق الأهداف خلف برشلونة.

وتأجلت مباراة برشلونة في تلك الجولة أمام أوساسونا بسبب وفاة أحد أفراد الطاقم الطبي للفريق الكاتالوني.

وأضاف فالفيردي: "أنا سعيد وراضٍ، من الناحية الذهنية أنا هادئ بشأن ما نقوم به لاستعادة عافيتي بمساعدة الأطباء والمعدين البدنيين والأشخاص المقربين مني، لدي الطاقة لمواصلة التطور وأن أكون مع الفريق بنسبة 100% مرة أخرى".

وتعرض فالفيردي للإصابة في العضلة الضامة ليغيب عن مباريات جيرونا وريال سوسيداد، وريال بيتيس.

وخاض فالفيردي مواجهة أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا رغم عدم جاهزيته الكاملة، قبل أن يخض بعض الدقائق في مواجهة رايو فايكانو.

ويأمل ريال مدريد في قدرة فالفيردي على خوض مواجهة أتليتكو مدريد في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال.

وأتم لاعب الوسط والظهير الأوروجوياني: "إنه لشرف عظيم أن ألعب لأفضل فريق في العالم، إنه فخر لمواصلة تحقيق الأهداف والفوز".

فيدريكو فالفيردي دوري أبطال أوروبا الدوري الإسباني
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