الهلال السعودي يعلن عودة الثلاثي المصاب للتدريبات.. وإراحة ميتروفيتش ومتابعة مستمرة

الإثنين، 10 مارس 2025 - 11:29

كتب : FilGoal

ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - النصر

أعلن الهلال السعودي جاهزية ثلاثي الفريق قبل مواجهة باختاكور في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وكشف النادي السعودي عن مشاركة الثلاثي ياسر الشهراني وحسان تمبكتي ورينان لودي في التدريبات الجماعية.

وغاب الثلاثي الفترة الأخيرة بعد الخضوع لبرنامج تأهيلي والاكتفاء بالمشاركة في التدريبات البدنية، قبل أن ينضم للتدريبات الجماعية.

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ويستعد الهلال لمواجهة باختاكور الأوزبكي غدا الثلاثاء في إياب ثمن النهائي في تمام العاشرة مساء.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الأوزبكي بهدف دون مقابل.

كما قرر الجهاز الطبي بفريق الهلال إراحة ألكسندر ميتروفيتش وغيابه عن تدريبات الأحد.

ويأتي ذلك بعد شعور اللاعب بإجهاد بسيط واضطراب في النبض.

وكشف الهلال عن خضوع ميتروفيتش لمتابعة طبية دقيقة من المختصين على أن يتم تقييم حالته بشكل مستمر.

ويحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة وبفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

الهلال ميتروفيتش
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