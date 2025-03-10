الدوري السعودي - لجنة الانضباط ترفض احتجاج النصر على مشاركة حارس العروبة

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر ضد قانونية مشاركة رافع الرويلي حارس العروبة في مباراة الفريقين قبل أيام.

وأفادت اللجنة في بيان: "احتجاج نادي النصر بشأن عدم قانونية مشاركة رافع الرويلي في المباراة، وبعد استكمال النصر للإجراءات الشكلية خاطبت اللجنة نادي العروبة ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج، وثبت للجنة صحة مشاركة حارس المرمى في المباراة محل الاحتجاج، وقانونية تسجيله كلاعب محترف وفقًا للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم".

وأضاف البيان "رفضت الانضباط الاحتجاج من الناحية الموضوعية مع قبوله شكليًا، كما يعد القرار قابلًا للاستئناف وفقاُ للمادة «144» من لائحة الانضباط والأخلاق".

ماذا حدث؟

استند النصر في احتجاجه على مدى قانونية مشاركة رافع الرويلي مع العروبة في اللقاء،كون اللاعب يعمل كموظف في أحد القطاعات العسكرية في منطقة الجوف، وهذا يبطل عقد احتراف الرويلي مع العروبة، وهو ما يعني أن مشاركته في المباراة غير قانونية.

وكان نادي العروبة قد رفع راية التحدي في وجه الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر بشأن عدم قانونية مشاركة أحد لاعبي العروبة في مواجهة الفريقين بالدوري السعودي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير التحركات داخل نادي العروبة طوال الأيام الماضية تسارعت بغية إثبات سلامة موقفه القانوني جراء مشاركة رافع الرويلي، بعد أن تقدم النصر باحتجاج رسمي على مشاركته أمامهم في مباراة خسرها الفريق العاصمي 1ـ2.

وأرفقت إدارة نادي العروبة عدة وثائق ومستندات لتعزيز قدرتها على كسب القضية التي شغلت الوسط الرياضي بتقديمها سجلات حضور وانصراف اللاعب للتدريبات، إضافة إلى انتظامه في المعسكرات والمشاركة في المباريات.

وأضاف التقرير أن إدارة العروبة تثق تمامًا في موقفها، وأكدت أن تسجيل الرويلي في الصيف الماضي كان قانونيا، وعبر مراجعة قانونية عن طريق محامي النادي.

ولفت التقرير إلى أن نادي العروبة سيرد على لجنة الانضباط بوثائق تثبت تخلي الرويلي عن وظيفته في أحد القطاعات العسكرية بعد صعود العروبة مجددًا إلى الدوري السعودي للمحترفين وانضمامه إلى اللاعبين المحترفين.

خلال الموسم الجاري خاض الرويلي مباراتين مع العروبة في الدوري السعودي أمام النصر وضمك، واستقبل خلالها هدفا بكل مواجهة.

وخسر النصر من العروبة بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي.

وتقدم العالمي باحتجاج إلى مراقب المباراة فور نهايتها، قبل نهاية المدة المسموح بها لرفع الاحتجاجات خلال أقل من ساعتين من نهاية اللقاء.

واستند النصر في احتجاجه على مدى قانونية مشاركة اللاعب رافع الرويلي مع العروبة في اللقاء، وفقا لجريدة عكاظ.

فهناك ثغرة قانونية في عقد اللاعب مع العروبة استغلها النصر، تكمن في أن نظام احتراف اللاعبين المحترفين يشترط أن يكون اللاعب متفرغاً تفرغاً كاملاً للاحتراف، ولا يعمل في أي جهة أخرى.

وطالب النصر بقبول احتجاجه شكلاً وموضوعاً، وسحب الـ3 نقاط من نادي العروبة ووضعها في رصيد النصر.

يذكر أن نادي العروبة ضم الرويلي الصيف الماضي، وتم رفع عقده بشكل رسمي إلى لجنة الاحتراف.