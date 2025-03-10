موكوينا يستشهد بمواجهة الأهلي في رسالته لجماهير الوداد من أجل دعم الفريق

طالب رولاني موكوينا المدير الفني لفريق الوداد المغربي جماهير ناديه بدعم اللاعبين رغم التعثر.

وتعادل الوداد للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري المغربي بعدما انتهت مواجهة الفتح الرباطي بهدفين لكل فريق.

واستشهد موكوينا بمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال موكوينا في المؤتمر الصحفي عقب التعادل مع الفتح الرباطي: "الفريق يقاتل ويحتل المركز الثالث، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ فقط ادعموهم لإنهم يقدمون كل ما لديهم".

وأوضح "الدليل على أنهم يقدمون كل ما لديهم ردة الفعل في الشوط الثاني، فقط ادعموهم في المباريات المتبقية لأننا نملك أفضل مشجعين في البطولة".

وشدد موكوينا "في النهائي أمام الأهلي، لو كانت المباراة في أي ملعب آخر لانتصر الأهلي، لكن ليس أمام مشجعين الوداد".

واختتم المدرب الجنوب إفريقي تصريحاته "هذا ما أنتظره، دعم أكبر وإيجابية أكبر في المباريات المتبقية".

ويحتل الوداد المركز الثالث في ترتيب الدوري المغربي عقب مرور 24 جولة برصيد 42 نقطة بالتساوي مع الجيش الملكي صاحب المركز الثاني.

ويفصل نهضة بركان نقطتين فقط من ست جولات لحسم لقب الدوري المغربي للمرة الأولى تاريخيا.

وحقق الوداد المغربي لقب دوري أبطال إفريقيا 2022 أمام الأهلي والذي أقيم من مباراة واحدة على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

بينما الأهلي المصري قد تواجه أمام الوداد مجددا في نهائي نسخة 2023 وحسمها الأهلي بعد الفوز ذهابا في القاهرة والتعادل في الإياب بالمغرب.