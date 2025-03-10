موكوينا يستشهد بمواجهة الأهلي في رسالته لجماهير الوداد من أجل دعم الفريق

الإثنين، 10 مارس 2025 - 10:29

كتب : FilGoal

موكوينا - الوداد المغربي

طالب رولاني موكوينا المدير الفني لفريق الوداد المغربي جماهير ناديه بدعم اللاعبين رغم التعثر.

وتعادل الوداد للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري المغربي بعدما انتهت مواجهة الفتح الرباطي بهدفين لكل فريق.

واستشهد موكوينا بمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة:
تقرير مغربي: الوداد يخطط لضم عطية الله من أجل كأس العالم للأندية قبل اقتراب النهاية.. الوداد يتعادل مع نهضة بركان سلبيا والفارق يظل 15 نقطة مدرب الوداد السابق: عطية الله أفضل من بنتايك.. ومصدق يذكرني بنور الدين نايبت الدوري المغربي - 15 نقطة تفصل نهضة بركان عن اللقب.. وصحوة الوداد مستمرة

وقال موكوينا في المؤتمر الصحفي عقب التعادل مع الفتح الرباطي: "الفريق يقاتل ويحتل المركز الثالث، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ فقط ادعموهم لإنهم يقدمون كل ما لديهم".

وأوضح "الدليل على أنهم يقدمون كل ما لديهم ردة الفعل في الشوط الثاني، فقط ادعموهم في المباريات المتبقية لأننا نملك أفضل مشجعين في البطولة".

وشدد موكوينا "في النهائي أمام الأهلي، لو كانت المباراة في أي ملعب آخر لانتصر الأهلي، لكن ليس أمام مشجعين الوداد".

واختتم المدرب الجنوب إفريقي تصريحاته "هذا ما أنتظره، دعم أكبر وإيجابية أكبر في المباريات المتبقية".

ويحتل الوداد المركز الثالث في ترتيب الدوري المغربي عقب مرور 24 جولة برصيد 42 نقطة بالتساوي مع الجيش الملكي صاحب المركز الثاني.

ويفصل نهضة بركان نقطتين فقط من ست جولات لحسم لقب الدوري المغربي للمرة الأولى تاريخيا.

وحقق الوداد المغربي لقب دوري أبطال إفريقيا 2022 أمام الأهلي والذي أقيم من مباراة واحدة على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

بينما الأهلي المصري قد تواجه أمام الوداد مجددا في نهائي نسخة 2023 وحسمها الأهلي بعد الفوز ذهابا في القاهرة والتعادل في الإياب بالمغرب.

الدوري المصري الأهلي الوداد
نرشح لكم
مصدر من الرابطة لـ في الجول: تواصلنا مع اتحاد الكرة منذ إعلان الجدول بشأن الحكام الأجانب "متقبل أي قرار ضدي".. مصطفى شلبي يعتذر عن رد فعله خلال مواجهة مودرن الأهلي يطالب اتحاد الكرة والرابطة بتحمل مسؤولياتهما وإقامة القمة بتحكيم أجنبي مصدر من اتحاد الكرة يكشف موقف الحكام الأجانب من القمة.. وطلب الرابطة الودي مؤتمر بيسيرو: الأهلي أكثر جاهزية بسبب الراحة.. ومباراة القمة صعبة لكنها ممتعة للجماهير منافس الأهلي - سواريز يوضح رأيه في مجموعة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية مصدر من الأهلي لـ في الجول: طلبنا حكام أجانب لإدارة القمة ولكن خبر في الجول - الأمن يوافق على 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك ضد ستيلينبوش
أخر الأخبار
خبر في الجول – حسام حسن يستقر على ضم 6 محترفين لقائمة منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
مؤتمر فليك: نتعامل مع موقف وفاة الطبيب بشكل جيد.. ويجب أن نركز 100% أمام بنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
حلمي طولان لـ في الجول: تصريحاتي عن جهاز المنتخب قديمة.. وملتزم بتقديم الدعم له ساعة | الكرة المصرية
تقرير: رحيل عظيمة عن الشرطة العراقي.. ومؤمن سليمان يقترب من خلافته 2 ساعة | الوطن العربي
تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 28 جولة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الرابطة لـ في الجول: تواصلنا مع اتحاد الكرة منذ إعلان الجدول بشأن الحكام الأجانب 3 ساعة | الدوري المصري
تقرير: مدرب النصر سيدفع ببروزوفيتش أمام الاستقلال رغم الإجهاد 3 ساعة | سعودي في الجول
اتحاد الكرة: أبو ريدة يحظى بدعم عمومية كاف لحصد مقعد مجلس فيفا 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 3 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 4 خبر في الجول – بيسيرو يقرر تغريم مصطفى شلبي واستبعاده من قمة الأهلي