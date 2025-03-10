مواعيد مباريات الإثنين 10 مارس 2025.. النصر في دوري أبطال آسيا

يشهد اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر مارس 2025 عددا من المباريات في منافسات مختلفة.

ويستضيف النصر السعودي فريق الاستقلال الإيراني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

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دوري أبطال آسيا للنخبة

يستضيف النصر السعودي فريق استقلال طهران في تمام الثامنة مساء.

بينما يحل الوصل الإماراتي ضيفا على السد القطري في نفس التوقيت.

الدوري الإنجليزي

تختتم مباريات الجولة عندما يحل نيوكاسل يونايتد ضيفا على وست هام.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.