مصدر من الأهلي لـ في الجول: طلبنا حكام أجانب لإدارة القمة ولكن

كشف مصدر من النادي الأهلي عن طلب تم تقديمه لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة القمة أمام الزمالك يوم الثلاثاء 13 مارس، في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري.

وقال المصدر في تصريحاته لـFilGoal.com: "تواصلنا مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وطلبنا حكاما أجانب لمباراة القمة".

وأوضح "دياب أبلغ اتحاد الكرة ذلك بدوره، لكن لم ينفذوا ذلك الطلب حتى الآن".

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "دور اتحاد الكرة في توفير طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة يقتصر على اختيار الطاقم وإنهاء كافة الإجراءات دون تحمل الاتحاد أي تكاليف مالية، وهو ما تم بالفعل".

وأضاف "اتفقنا مع لجنة الحكام على توفير طاقم تحكيم أجنبي تحسبا لطلب أي فريق وجود طاقم حكام أجنبي وهو ما لم يحدث حتى الآن منهما".

وأتم "سيدير مباراة القمة واحد من الحكام المصريين المتاحين في الوقت الحالي في ظل ضيق الوقت وسيتم الكشف عن طاقم التحكيم خلال ساعات".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق إن اتحاد الكرة بالتعاون مع رابطة الأندية يعملون على جلب طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة.

ماذا سيحدث إذا لم يتم استقدام طاقم تحكيم أجنبي؟

وفقا لما علمه FilGoal.com في حال تعذر استقدام طاقم تحكيم أجنبي فإن الثلاثي الدولي الأقرب لإدارة القمة بالترتيب هو: محمود بسيوني ومحمود ناجي وحمادة القلاوي، والكفة تميل لاختيار أحدهم.

أيضا يتواجد طارق مجدي ومحمد الحنفي ضمن الترشيحات بدرجة أقل وكلاهما من خارج قائمة الحكام الدولية.

وتأتي تلك الترشيحات في ضوء وجود الحكام الدوليين في معسكر الاتحاد الإفريقي بكوت ديفوار وأحمد الغندور في تونس لإدارة إحدى المباريات.

وأدار النرويجي إسبين إيسكاس مباراة القمة الأخيرة بين القطبين في لقاء المرحلة الأولى من الموسم الحالي والذي انتهى بالتعادل 1-1.

فيما كان إبراهيم نور الدين آخر حكم مصري أدار القمة، وجاءت الموسم الماضي في الدور الأول وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 2-1.

ومن المنتظر إعلان اسم حكم مباراة القمة في مساء غدا الإثنين.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة، قبل بداية المرحلة النهائية.