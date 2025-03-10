في غياب ميسي.. إنتر ميامي ينتصر على شارلوت في الدوري الأمريكي بـ 10 لاعبين

انتصر إنتر ميامي بهدف دون رد على شارلوت في الجولة الثالثة من الدوري الأمريكي.

وللمباراة الثالثة على التوالي يغيب ليونيل ميسي عن المشاركة في المباريات.

وجلس ميسي على مقاعد البدلاء طيلة 90 دقيقة بعدما غاب عن آخر مباراتين للحصول على راحة.

وكشف خافيير ماسكيرانو المدير الفني لـ ميامي عقب المباراة سبب عدم الدفع بميسي: "فكرنا إشراك ميسي لبضع دقائق في أحد أجزاء المباريات، لكن مع النقص العددي فضلنا عدم المخاطرة به وإبقاءه على مقاعد البدلاء".

وأكمل إنتر ميامي 50 دقيقة بـ 10 لاعبين بعد طرد أوسكار أوستاري حارس المرمى على ويلفريد زاها خارج منطقة الجزاء.

Filthy touch and skill from Tadeo Allende & Luis Suarez 😱 Allende's second goal gives opens the scoring for @InterMiamiCF. pic.twitter.com/lnSRIfHqkn — Major League Soccer (@MLS) March 9, 2025

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني حوّل تاديو أليندي من صناعة لويس سواريز.

وبات سواريز أكثر لاعب يصنع أهدافا في الدوري الأمريكي بعد مرور 3 جولات برصيد 4 أهداف بالتساوي مع كاي فاجنر.

الفوز رفع رصيد إنتر ميامي لـ 7 نقاط بفارق نقطتين عن فلادلفيا يونيون المتصدر في القسم الشرقي.