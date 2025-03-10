خبر في الجول - الأمن يوافق على 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك ضد ستيلينبوش

وافقت السلطات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك ضد ستيلينبوش الجنوب إفريقي حسبما علم FilGoal.com.

ويلتقي الزمالك مع الفريق الجنوب إفريقي في ربع نهائي الكونفدرالية.

وتم تقسيم العدد الحاضر للمباراة بواقع 28500 تذكرة لجماهير الزمالك مقابل 1500 تذكرة للفريق الضيف ومسؤولي الاتحاد الإفريقي (كاف).

وسيخوض الزمالك مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم 9 أبريل المقبل.

وكشف الزمالك في وقت سابق، أنه سيحل ضيفا على ستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم 2 أبريل ضمن ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

فيما ستقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم 9 أبريل من الشهر ذاته.

وكان قد تأهل فريقا الزمالك والمصري إلى ربع النهائي من المجموعة الرابعة.

وهناك مواجهة مصرية محتملة حال تأهل الزمالك والمصري إلى نصف النهائي.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

ستيلنبوش الجنوب إفريقي × الزمالك (مباراة 1)

أسيك ميموزا الإيفواي × نهضة بركان (مباراة 2)

شباب قسنطينة × اتحاد العاصمة (مباراة 3)

المصري × سيمبا (مباراة 4)

وتقام مباريات الذهاب على الفرق المذكورة أولا، بينما الإياب على ملاعب الفرق الأخرى.

نصف النهائي:

الفائز من مباراة 2 × الفائز من مباراة 3

الفائز من مباراة 4 × الفائز من مباراة 1

وحال تأهل الزمالك إلى النهائي يلعب الأبيض كافة مبارياته حتى النهائي على ملعبه في الإياب.

أما المصري ففي حال تأهله حتى النهائي سيلعب كل مباريات الإياب خارج ملعبه.