كرة يد – يحيى خالد يقود سان جيرمان لاقتناص الصدارة من نانت
الإثنين، 10 مارس 2025 - 01:19
كتب : FilGoal
انقض باريس سان جيرمان بقيادة يحيى خالد على صدارة الدوري الفرنسي لكرة اليد على حساب نانت.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة 16-11، وحسم الفريق الباريسي اللقاء لصالحه بنتيجة 34-28.
وسجل يحيى خالد 7 أهداف خلال اللقاء من أًل 9 تسديدات، كأكثر من سدد لباريس بالتساوي مع فاهيد فيران.
الفوز قاد باريس لتصدر الترتيب برصيد 35 نقطة من 19 مباراة بفارق نقطة عن نانت.
ورفع خالد رصيده لـ 88 هدفا في 17 مباراة خاضها هذا الموسم للدوري الفرنسي بمعدل 5.18 هدفا لكل مباراة.
وساهم خالد منذ أيام في وصول فريقه لملحق ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
واحتل الفريق الباريسي المركز الرابع وسيلتقي مع سيجاد المجري.
وفي حال انتصاره سيواجه برشلونة حامل اللقاء في ربع النهائي.
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