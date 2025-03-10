خبر في الجول - تضاؤل فرص لحاق محمود جهاد بالقمة

تضاءلت فرص محمود جهاد لاعب وسط الزمالك باللحاق بالقمة ضد الأهلي في المرحلة النهائية من الدوري المصري.

ويلتقي القطبان يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة والنصف مساءً على استاد القاهرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لاعب الوسط لن يكون متاحا في القمة لعدم جاهزيته الكاملة.

وبدأ اللاعب المشاركة في المران الجماعي بشكل تدريجي بدءا من الأحد.

وخاض محمود جهاد جزءا من تدريبات الكرة مع باقي زملائه، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة .

وأدى لاعب الوسط مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال البدنية.