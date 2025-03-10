موتا بعد رباعية أتالانتا: عانينا بعد الهدف الأول.. ومنحناهم الكثير من المساحات

وصف تياجو موتا المدير الفني لـ يوفنتوس أن ركلة جزاء غيرت مجريات المباراة التي خسرها ضد أتالانتا بنتيجة 4-0.

وسقط يوفنتوس على ملعبه في فخ الخسارة بنتيجة 4-0 في الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

وقال موتا عبر قناة "دازن": بعد ركلة الجزاء مررنا بلحظة مؤلمة، نحن فريق شاب، وحاولنا التقدم والعودة في اللقاء لكننا تركنا مساحات في الخلف".

وأضاف "عانينا بعد الهدف الأول ومنحنا أتالانتا الكثير من المساحات ليركض فيها لوكمان والظهيرين".

وأكمل "بعد هزيمة مثل تلك، نشعر بالحزن والإحباط، لكن في نفس الوقت الحديث لن يتم الحديث مجددا عن فرصنا في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي".

وأردف "الآن علينا العودة مجددا قبل لقاء فيورنتينا والمُضي قدما".

وعن الفارق بين لقاء الدور الأول والثاني أجاب قائلا: "المباراتان مختلفتان، في بيرجامو لعب أتالانتا بأسلوب مختلف، لكن في مباراة اليوم حاولنا الهجوم بعد استقبال الهدف وارتكبنا أخطاءً وهو ما سهّل لهم مهمة المرتدات التي تعد نقطة قوتهم".

وأتم "كنا نعلم بإمكانية حدوث ذلك قبل المباراة، وبعد استقبال الهدف لم نكن متوازنين وأصبحت المباراة أسهل كثيرا لهم".

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وسجل أهداف ماتيو ريتيجي ومارتن دي رون ودافيدي زاباكوستا وأديمولا لوكمان.

ولأول مرة يخسر يوفنتوس بفارق أربعة أهداف على ملعبه منذ عام 1967 عندما خسر من تورينو في دربي المدينة بأربعة أهداف دون رد.

وبهذا الفوز وصل أتالانتا للنقطة 58 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ويستمر أتالانتا في منافسة نابولي وإنتر خاصة بعد الفوز الثنائي الأخير في الجولة ذاتها.

بينما زاد الفارق بين يوفنتوس وإنتر المتصدر إلى 9 نقاط، إذ تجمد رصيد البيانكونيري عند النقطة 52.