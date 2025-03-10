أرقام كارثية لثلاثي المهدد بالهبوط في الدوري الإنجليزي

يمر الثلاثي المهدد بالهبوط في الدوري الإنجليزي بمستوى سيء وربما يحقق رقم هو الأسوأ في تاريخ بريميرليج.

وعرضت بي بي سي أرقاما سيئة لساوثامبتون وإبسويتش تاون وليستر سيتي الثلاثي الصاعد للموسم الجاري في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب بي بي سي فإن الثلاثي الصاعد الذي تواجد في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي هبط وفي جعبته 66 نقطة مجتمعين وهو كان الأقل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحتى الآن جمع الثلاثي مجتمعين 43 نقطة بعد 28 جولة وهو الأقل في تاريخ بريميرليج حتى الآن.

وحقق لوتون وبيرنلي وشيفيلد يونايتد الموسم الماضي 49 نقطة بعد 28 جولة.

وفي موسم 2018-2019 جمع الثلاثي 56 نقطة، وفي 2021-2022 تم جمع 57 نقطة.

وفي موسم 2020-2021 جمع الثلاثي 58 نقطة، بينما في موسم 2005-2006 كان الرقم الأكبر وهو 60 نقطة.