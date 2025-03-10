خبر في الجول - إسلام عادل يضع لائحة جديدة في الإسماعيلي

وضع إسلام عادل مدير الكرة الجديد بالإسماعيلي لائحة جديدة للفريق.

وعلم FilGoal.com أن اللائحة الجديدة جاءت لفرض الانضباط داخل صفوف الدراويش بعد فترة طويلة من التخبط.

وتشمل اللائحة مكافآت وعقوبات جديدة، في محاولة للتعامل مع الوضع الصعب الحالي للفريق.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

وسيلاقي الإسماعيلي منافسه طلائع الجيش في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة الدوري يوم الخميس القادم.

وأعلن النادي الإسماعيلي عن تعيين إسلام عادل في منصب مدير الكرة للفريق الأول.

وخاض عادل فترة معايشة إدارية في نوتنجهام فورست، كما كان يتولى منصب المدير الرياضي لنادي لافيينا.

كما سبق له العمل كمدير الكرة في نادي مصر للمقاصة، ومدير أكاديميات نادي وادي دجلة.

أما مسيرته الكروية فقد بدأها في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ولعب للمنتخب المصري الأولمبي تحت 23 عاما.

كما مثل عدة أندية مصرية أبرزها الأهلي ووادي دجلة ومصر للمقاصة والإنتاج الحربي وحرس الحدود، كما خاض تجربة احترافية في الدوري السعودي.