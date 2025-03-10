أتالانتا يكتسح يوفنتوس برباعية.. ورقم سلبي لم يحدث منذ 58 عاما

الإثنين، 10 مارس 2025 - 00:12

كتب : محمد رؤوف

ماتيو ريتيجي - أتالانتا

اكتسح أتالانتا منافسه يوفنتوس بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف ماتيو ريتيجي ومارتن دي رون ودافيدي زاباكوستا وأديمولا لوكمان.

ولأول مرة يخسر يوفنتوس بفارق أربعة أهداف على ملعبه منذ عام 1967 عندما خسر من تورينو في دربي المدينة بأربعة أهداف دون رد.

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وافتتح ريتيجي أهداف اللقاء في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

وضاعف دي رون النتيجة في الدقيقة 46 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي لعبة جماعية رائعة سجل زاباكوستا الهدف الثالث من صناعة سعيد كولاسيناتش في الدقيقة 66.

وأنهى لوكمان أهداف فريقه في الدقيقة 77 من تسديدة قوية.

وبهذا الفوز وصل أتالانتا للنقطة 58 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ويستمر أتالانتا في منافسة نابولي وإنتر خاصة بعد الفوز الثنائي الأخير في الجولة ذاتها.

بينما زاد الفارق بين يوفنتوس وإنتر المتصدر إلى 9 نقاط، إذ تجمد رصيد البيانكونيري عند النقطة 52.

أتالانتا يوفنتوس الدوري الإيطالي
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