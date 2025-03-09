خبر في الجول - اختبار أخير يحدد مصير ناصر منسي في القمة

الأحد، 09 مارس 2025 - 23:56

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك ضد إنبي

يواجه ناصر منسي مهاجم الزمالك خطر الغياب عن قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن منسي يشكو من العضلة الضامة، وكذلك يعاني من وعكة صحية.

وسيخضع اللاعب لاختبار طبي أخير غدا -الإثنين- لتحديد موقفه من قمة الثلاثاء 11 مارس.

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وغاب المهاجم عن المباراة السابقة أمام مودرن سبورت في دور الـ 16 لكأس مصر لنفس السبب.

وكان FilGoal.com قد علم بخروج ناصر منسي من قائمة مباراة مودرن سبورت لإراحته بعد شكواه من العضلة الضامة.

كذلك يستمر غياب الجناح التونسي أحمد الجفالي بسبب الإصابة.

وينافس الزمالك في المتبقي من الموسم على ألقاب بطولات الدوري المصري وكاس الكونفدرالية وكأس مصر وكأس عاصمة مصر.

وكان الزمالك قد تغلب على إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام الدور الأول من الدوري.

ثم تغلب على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف وحيد بعد وقت إضافي، ليتأهل لملاقاة سموحة في ربع نهائي كأس مصر.

ناصر منسي الأهلي الزمالك الدوري المصري
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