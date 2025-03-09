ذا أثلتيك: أرسنال يتوصل لاتفاق لتعيين المدير الرياضي السابق لـ أتليتكو مدريد

الأحد، 09 مارس 2025 - 23:44

كتب : FilGoal

أندريا بيرتي

توصل نادي أرسنال لتعيين أندريا بيرتي المدير الرياضي السابق لـ أتليتكو مدريد.

وحسب ذا أثلتيك فإن أرسنال توصل لاتفاق مع بيرتي لتعيينه خلفا لـ إيدو جاسبار.

وعمل بيرتي 12 عاما في أتليتكو مدريد وحقق معه العديد من النجاحات.

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ويعتبر إيدو أول مدير رياضي في تاريخ أرسنال وتم تعيينه في ذلك المنصب عام 2022.

وجاء رحيل جاسبار بقرار شخصي منه ووافق عليه النادي احتراما لرغبته.

وكان جاسبار انضم عام 2019 في منصب المدير التقني بجوار كل من ميكيل أرتيتا الذي كان يعمل حينها كبير للمدربين.

وتعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه أرسنال بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وجاء التعادل في مصلحة ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما وصل رصيد أرسنال إلى النقطة 55 في المركز الثاني، بفارق 15 نقطة عن ليفربول المتصدر.

بينما وصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 34 في المركز الـ14.

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