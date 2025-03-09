منتخب مصر يخسر بطاقة التأهل لأمم إفريقيا للمحليين بالخسارة أمام جنوب إفريقيا

انتهى مشوار منتخب مصر للمحليين مبكرا في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين 2025 بالخسارة في الإياب بنتيجة 3-1.

وعاد منتخب مصر بتعادل ثمين في جنوب إفريقيا بنتيجة 1-1، لكنه لم يستطع استغلالها وتعثر بالخسارة 3-1 في هيئة قناة السويس.

وسيلتقي منتخب جنوب إفريقيا مع مالاوي التي تفوقت على جُزر القُمر بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

أبو السعود يحرس مصر للمحليين ضد جنوب إفريقيا.. ومحمد عنتر يقود الهجوم 📋 pic.twitter.com/X5Q24LKHc1 — FilGoal (@FilGoal) March 9, 2025

ومنع القائم الأيمن لمحمود أبو السعود تسديدة قوية من كريج ويفر في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة 14 تقدم مايما لجنوب إفريقيا باستغلال خطأ دفاعي داخل منطقة الـ 6 ياردات بعد كرة طولية تسلمها وسددها.

ورد القائم مجددا الهدف الثاني لجنوب إفريقيا في الدقيقة 24 بتسديدة مايما.

وبعد 3 دقائق وبعد عرضية ارتطمت بالدفاع وصلت الكرة لموفولوزي الذي سجل بسهولة في الشباك.

منتخب جنوب إفريقيا يضيف الثاني في شباك منتخب مصر pic.twitter.com/393G3qLOzP — ON Sport (@ONTimeSports) March 9, 2025

وفي الدقيقة 31 قلص محمد السيد الفارق بلمسة رائعة بعد عرضية متقنة من سيد عبد الله.

قبل نهاية الشوط الأول.. منتخب مصر يقلص الفارق ويسجل الأول في شباك جنوب إفريقيا pic.twitter.com/8eObAnFww1 — ON Sport (@ONTimeSports) March 9, 2025

شوط أول انتهى بتأخر منتخب مصر، والهدف في الثاني تسجيل ثنائية لتعويض التأخر وخطف بطاقة التأهل.

في الشوط الثاني تدخل أبو السعود على مهاجم جنوب إفريقيا المنفرد وعرقله ليحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 49.

وسجل لوثولي هدف البافانا بافانا الثالث في الدقيقة 51 على يمين أبو السعود.

الهدف الثالث لمنتخب جنوب إفريقيا في مرمى منتخب مصر للمحليين من ركلة جزاء pic.twitter.com/6CRfwaOM1V — ON Sport (@ONTimeSports) March 9, 2025

محاولات منتخب مصر لم تشكل أي خطورة في الدقائق التالية رغم التغييرات الهجومية لتنتهي المباراة بخسارة بطاقة التأهل.