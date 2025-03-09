منتخب مصر يخسر بطاقة التأهل لأمم إفريقيا للمحليين بالخسارة أمام جنوب إفريقيا

الأحد، 09 مارس 2025 - 23:32

كتب : FilGoal

منتخب مصر للمحليين

انتهى مشوار منتخب مصر للمحليين مبكرا في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين 2025 بالخسارة في الإياب بنتيجة 3-1.

وعاد منتخب مصر بتعادل ثمين في جنوب إفريقيا بنتيجة 1-1، لكنه لم يستطع استغلالها وتعثر بالخسارة 3-1 في هيئة قناة السويس.

وسيلتقي منتخب جنوب إفريقيا مع مالاوي التي تفوقت على جُزر القُمر بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

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ومنع القائم الأيمن لمحمود أبو السعود تسديدة قوية من كريج ويفر في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة 14 تقدم مايما لجنوب إفريقيا باستغلال خطأ دفاعي داخل منطقة الـ 6 ياردات بعد كرة طولية تسلمها وسددها.

ورد القائم مجددا الهدف الثاني لجنوب إفريقيا في الدقيقة 24 بتسديدة مايما.

وبعد 3 دقائق وبعد عرضية ارتطمت بالدفاع وصلت الكرة لموفولوزي الذي سجل بسهولة في الشباك.

وفي الدقيقة 31 قلص محمد السيد الفارق بلمسة رائعة بعد عرضية متقنة من سيد عبد الله.

شوط أول انتهى بتأخر منتخب مصر، والهدف في الثاني تسجيل ثنائية لتعويض التأخر وخطف بطاقة التأهل.

في الشوط الثاني تدخل أبو السعود على مهاجم جنوب إفريقيا المنفرد وعرقله ليحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 49.

وسجل لوثولي هدف البافانا بافانا الثالث في الدقيقة 51 على يمين أبو السعود.

محاولات منتخب مصر لم تشكل أي خطورة في الدقائق التالية رغم التغييرات الهجومية لتنتهي المباراة بخسارة بطاقة التأهل.

منتخب مصر للمحليين تصفيات أمم إفريقيا للمحليين
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