مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول كواليس أزمة مصطفى شلبي

الأحد، 09 مارس 2025 - 23:22

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي

كشف مصدر من نادي الزمالك عن كواليس استبعاد مصطفى شلبي من مباراة الأهلي وتغريمه بسبب اعتراضه على التبديل في مباراة مودرن سبورت.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "هناك جلسة جمعت بين البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني وعبد الواحد السيد مدير الكرة، عقب مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت في كأس مصر".

وأضاف "تم الاتفاق في هذه الجلسة على توقيع عقوبة مالية كبيرة ضد مصطفى شلبي كإجراء إداري تأديبي".

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وأوضح "قرر بيسيرو استبعاد شلبي من المباراة المقبلة أمام الأهلي، لسبب انضباطي بسبب اعتراضه على التبديل بين الشوطين في مباراة مودرن سبورت".

وعن حذف مصطفى شلبي لجملة (لاعب نادي الزمالك) وتبديل صورته الشخصية على "إنستجرام" بصورة سوداء قال المصدر: "لا تعليق على ذلك. التركيز الآن على مباراة القمة ولا نفكر في أي شيء آخر".

وعلم FilGoal.com أن بيسيرو أبلغ مصطفى شلبي باستبعاده من مباراة القمة أمام الأهلي.

كما قرر مدرب الزمالك توقيع غرامة مالية على مصطفى شلبي، وذلك بسبب اعتراضه على التغيير في مباراة مودرن سبورت الماضية في كأس مصر.

وكان الزمالك فاز على مودرن سبورت 2-1 في دور الـ16 لكأس مصر، ليتأهل لمواجهة سموحة في دور الثمانية.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى للمرحلة الثانية من مجموعة المنافسة على لقب الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة بفارق 10 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

مصطفى شلبي الزمالك الدوري المصري
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