كونتي: لست راضيا رغم الفوز على فيورنتينا.. وعلينا التخلص من القلق

عبر أنطونيو كونتي المدير الفني لـ نابولي عن عدم رضاه رغم فوز فريقه على فيورنتينا.

وعاد نابولي لطريق الانتصارات بالفوز على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فوزنا كان مستحقا، لكن لم نسجل الكثير من الأهداف مقارنة بعدد الفرص التي صنعناها، لذا أنا لست راضيا عن ذلك".

وأضاف "علينا عدم القلق لأن هذا غير مبرر مثل ما حدث ضد إنتر، إذ سيطرنا لفترات طويلة حتى سيطر القلق علينا".

وأكمل "هناك لاعبون كبار مصابون، تقول إنه أمر طبيعي، بينما الأكثر موهبة يرحل وأيضا طبيعي، لذلك فريقي يحقق أشياء غير عادية".

وأنهى حديثه قائلا: "ثقوا بي، هذه المجموعة تغلبت على الصعوبات وستستمر في ذلك، دعوني أواصل العمل دون الطلب مني باللعب بطريقة 4-3-3 أو أي شيء آخر".

وبهذا الفوز وصل نابولي للنقطة 60 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد فيورنتينا عند النقطة 45 في المركز الثامن.