كرة يد - الأهلي يتوج بلقب السوبر المصري سيدات على حساب سموحة
الأحد، 09 مارس 2025 - 22:38
كتب : محمد سمير
حقق الأهلي لقب السوبر المصري لـ كرة اليد سيدات على حساب سموحة بنتيجة 31-22.
وأقيم اللقاء على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.
وشارك الأهلي في اللقاء كونه بطل الثنائية المحلية الدوري والكأس.
فيما خاض سموحة المباراة كونه وصيف الدوري الموسم الماضي.
وكان مقررا إقامة اللقاء في السابع من مارس الجاري لكن تأجلت لليوم الأحد.
وقلبت سيدات الأهلي تأخرها في الشوط الأول من نتيجة 5-2 لـ تفوق 16-10 في النهاية.
وفي الشوط الثاني عززن من تقدمهن وحققن اللقب بالفوز بنتيجة 31-22.
كأس السوبر أهلاوي.. فريق الأهلي يفوز على سموحة بنتيجة 31-22 ويتوج بلقب سوبر كرة اليد للسيدات pic.twitter.com/h8Q8oplBzu— ON Sport (@ONTimeSports) March 9, 2025
نرشح لكم
الدوري المصري سيدات - مسار يتمسك بالصدارة والأهلي يلاحقه.. والزمالك يتفوق على بيراميدز تنس - ميار شريف تتوج بلقب زوجي سيدات ميريدا بالمكسيك الدوري المصري سيدات – الأهلي يواصل مطاردة مسار.. وانتصار الزمالك كأس مصر سيدات - إعلان قرعة دور الـ 8 وحتى النهائي 2024-25 كرة سلة - سيدات الأهلي تحققن الفوز الثالث على التوالي.. واستمرار انتصارات هليوبوليس لمواجهة غانا.. منتخب السيدات يتخطى رواندا ويتأهل للمرحلة الختامية بتصفيات إفريقيا مباشر تصفيات سيدات إفريقيا - مصر (2)-(1) رواندا.. جوووول حبيبة عصام تضيف الثاني تنس طاولة - سيدات بتروجت يحصدن بطولة إفريقيا بالفوز على الزمالك