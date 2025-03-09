كرة يد - الأهلي يتوج بلقب السوبر المصري سيدات على حساب سموحة

الأحد، 09 مارس 2025 - 22:38

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي - سموحة - نهائي سوبر اليد سيدات

حقق الأهلي لقب السوبر المصري لـ كرة اليد سيدات على حساب سموحة بنتيجة 31-22.

وأقيم اللقاء على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وشارك الأهلي في اللقاء كونه بطل الثنائية المحلية الدوري والكأس.

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فيما خاض سموحة المباراة كونه وصيف الدوري الموسم الماضي.

وكان مقررا إقامة اللقاء في السابع من مارس الجاري لكن تأجلت لليوم الأحد.

وقلبت سيدات الأهلي تأخرها في الشوط الأول من نتيجة 5-2 لـ تفوق 16-10 في النهاية.

وفي الشوط الثاني عززن من تقدمهن وحققن اللقب بالفوز بنتيجة 31-22.

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