أرتيتا: مانشستر يونايتد لم يرغب في اللعب.. وفتحنا باب الخسارة بأنفسنا

هاجم ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بشكل كبير خصمه مانشستر يونايتد عقب التعادل معه.

وتعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه أرسنال بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي: "من المحبط للغاية أننا لم نفز رغم الهيمنة والفرص التي صنعناها في الشوط الأول".

وأضاف "فقدنا الكرة من لا شيء وارتكبنا خطأ، ثم تفوقنا على مانشستر يونايتد في الشوط الثاني وشعرنا أن الخصم كان مرهقا للغاية".

وأكمل "مانشستر يونايتد لم يرغب في اللعب، أنت تأتي إلى هنا وتريد الفوز بالمباراة، لكن يونايتد لم يفعل ذلك".

وتابع "صنعنا بعض المواقف الرائعة لكن لم نلعب اللمسة الأخيرة وقبل الأخيرة بشكل جيد، وبدأنا نخسر المواجهات الثنائية".

وشدد "أحيانا يكون ما ينقصنا أن نستغل الفرص، ومن غير المقبول هو كيفية استقبالنا للفرص في لحظات معينة".

وواصل "فتحنا الباب لخسارة المباراة بأنفسنا رغم أن لم يكن هناك أي فرصة ليونايتد".

وأنهى حديثه قائلا: "سأدافع عن لاعبي فريقي طوال الوقت، لكن تلك اللحظات يتعين علينا اللعب بشكل أفضل".

وترك أرتيتا مقابلته عقب المباراة عندما تم سؤاله عن اتساع الفارق بينه وبين ليفربول 15 نقطة في جدول الترتيب.

وجاء التعادل في مصلحة ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما وصل رصيد أرسنال إلى النقطة 55 في المركز الثاني، بفارق 15 نقطة عن ليفربول المتصدر.

بينما وصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 34 في المركز الـ14.