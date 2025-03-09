أرتيتا: مانشستر يونايتد لم يرغب في اللعب.. وفتحنا باب الخسارة بأنفسنا

الأحد، 09 مارس 2025 - 22:26

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

هاجم ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بشكل كبير خصمه مانشستر يونايتد عقب التعادل معه.

وتعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه أرسنال بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي: "من المحبط للغاية أننا لم نفز رغم الهيمنة والفرص التي صنعناها في الشوط الأول".

أخبار متعلقة:
الفوز الأكبر تاريخيا.. أرسنال يكتسح إيندهوفن بسباعية في دوري الأبطال سكاي: عرضان رسميان لـ كيميتش أحدهما من أرسنال.. وغضب مسؤولي بايرن ميونيخ نوتينجهام يوقف انتصارات أرسنال.. وسام مرسي يسجل في مرماه أمام مانشستر يونايتد ماك أليستر: خسائر أرسنال تجعل حياة ليفربول أسهل

وأضاف "فقدنا الكرة من لا شيء وارتكبنا خطأ، ثم تفوقنا على مانشستر يونايتد في الشوط الثاني وشعرنا أن الخصم كان مرهقا للغاية".

وأكمل "مانشستر يونايتد لم يرغب في اللعب، أنت تأتي إلى هنا وتريد الفوز بالمباراة، لكن يونايتد لم يفعل ذلك".

وتابع "صنعنا بعض المواقف الرائعة لكن لم نلعب اللمسة الأخيرة وقبل الأخيرة بشكل جيد، وبدأنا نخسر المواجهات الثنائية".

وشدد "أحيانا يكون ما ينقصنا أن نستغل الفرص، ومن غير المقبول هو كيفية استقبالنا للفرص في لحظات معينة".

وواصل "فتحنا الباب لخسارة المباراة بأنفسنا رغم أن لم يكن هناك أي فرصة ليونايتد".

وأنهى حديثه قائلا: "سأدافع عن لاعبي فريقي طوال الوقت، لكن تلك اللحظات يتعين علينا اللعب بشكل أفضل".

وترك أرتيتا مقابلته عقب المباراة عندما تم سؤاله عن اتساع الفارق بينه وبين ليفربول 15 نقطة في جدول الترتيب.

وجاء التعادل في مصلحة ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما وصل رصيد أرسنال إلى النقطة 55 في المركز الثاني، بفارق 15 نقطة عن ليفربول المتصدر.

بينما وصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 34 في المركز الـ14.

أرسنال مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ميكيل أرتيتا
نرشح لكم
موتا بعد رباعية أتالانتا: عانينا بعد الهدف الأول.. ومنحناهم الكثير من المساحات أرقام كارثية لثلاثي المهدد بالهبوط في الدوري الإنجليزي أتالانتا يكتسح يوفنتوس برباعية.. ورقم سلبي لم يحدث منذ 58 عاما ذا أثلتيك: أرسنال يتوصل لاتفاق لتعيين المدير الرياضي السابق لـ أتليتكو مدريد كونتي: لست راضيا رغم الفوز على فيورنتينا.. وعلينا التخلص من القلق أموريم: علينا عدم اللعب بهذه الطريقة لأننا مانشستر يونايتد نابولي يعود للانتصارات بفوز على فيورنتينا.. وروما يواصل صحوته على حساب إمبولي تشكيل يوفنتوس - راندال كولو مواني يقود الهجوم ضد أتالانتا
أخر الأخبار
موتا بعد رباعية أتالانتا: عانينا بعد الهدف الأول.. ومنحناهم الكثير من المساحات 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرقام كارثية لثلاثي المهدد بالهبوط في الدوري الإنجليزي 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - إسلام عادل يضع لائحة جديدة في الإسماعيلي 37 دقيقة | الدوري المصري
أتالانتا يكتسح يوفنتوس برباعية.. ورقم سلبي لم يحدث منذ 58 عاما 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - اختبار أخير يحدد مصير ناصر منسي في القمة ساعة | الدوري المصري
ذا أثلتيك: أرسنال يتوصل لاتفاق لتعيين المدير الرياضي السابق لـ أتليتكو مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الإعلان عن حكام القمة خلال ساعات.. وهذا لم يحدث حتى الآن ساعة | الدوري المصري
منتخب مصر يخسر بطاقة التأهل لأمم إفريقيا للمحليين بالخسارة أمام جنوب إفريقيا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 3 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 4 خبر في الجول – بيسيرو يقرر تغريم مصطفى شلبي واستبعاده من قمة الأهلي