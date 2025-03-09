أموريم: علينا عدم اللعب بهذه الطريقة لأننا مانشستر يونايتد

انتقد روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد طريقة لعب فريقه ضد أرسنال.

وتعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه أرسنال بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وقال المدرب البرتغالي عبر سكاي سبورتس: "أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا، لا نريد الدفاع كثيرا إذ لعبنا تمريرات بالخطأ للخصم".

وأضاف "لعب أليخاندرو جارناتشو بشكل جيد حقا، لكن عندما نتلقى هدفا يشعر جميع اللاعبين بالإرهاق، نحاول اختيار أفضل اللحظات للضغط العالي".

وأنهى حديثه قائلا: "عندما تدرب مانشستر يونايتد لا يمكنك اللعب كثيرا بهذه الطريقة، علينا محاولة الفوز بالمباراة".

وجاء التعادل في مصلحة ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما وصل رصيد أرسنال إلى النقطة 55 في المركز الثاني، بفارق 15 نقطة عن ليفربول المتصدر.

بينما وصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 34 في المركز الـ14.