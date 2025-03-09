نابولي يعود للانتصارات بفوز على فيورنتينا.. وروما يواصل صحوته على حساب إمبولي

عاد نابولي لطريق الانتصارات بالفوز على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل روميلو لوكاكو وجياكومو راسبادوري ثنائية نابولي.

بينما أحرز ألبرت جودموندسون هدف فيورنتينا الوحيد.

وتمكن نابولي من تحقيق الفوز بعد 5 مباريات لم يتمكن فيهم من الانتصار.

وظل الفريق الجنوبي 5 مباريات متتالية دون فوز إذ تعادل في 4 وخسر مرة واحدة.

وتعادل نابولي مع روما وأودينيزي ولاتسيو وإنتر بينما خسر من كومو.

وافتتح لوكاكو النتيجة في الدقيقة 26.

وضاعف راسبادوري النتيجة في الدقيقة 60 من صناعة لوكاكو.

بينما قلص جودموندسون الفارق من صناعة مويس كين في الدقيقة 66.

وبهذا الفوز وصل نابولي للنقطة 60 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد فيورنتينا عند النقطة 45 في المركز الثامن.

صافرة النهاية 🔚 نابولي يحقق فوزاً غالياً على فيورنتينا 2-1 ويبقى مطارداً لإنتر في الصدارة بفارق نقطة شاهد أهداف المباراة#نابولي_فيورنتينا#الدوري_الإيطالي 🇮🇹 pic.twitter.com/azqVqTT71M — ADSportsTV (@ADSportsTV) March 9, 2025

إمبولي × روما

استطاع روما الفوز على غريمه إمبولي بهدف دون رد في الجولة ذاتها.

وسجل ماتياس سولي هدف روما الوحيد.

وللمباراة الخامسة على التوالي يفوز روما تحت قيادة كلاوديو رانييري.

وانتصر روما على كل من إمبولي وكومو ومونزا وبارما وفينيسيا.

وتمكن سولي من تسجيل الهدف بعد 21 ثانية فقط من صناعة أنس صلاح الدين.

هدف بعد 21 ثانية ✨ سولي يضع روما في المقدمة بهدف جميل ⚽️#إمبولي_روما 🌟#الدوري_الإيطالي 🇮🇹 pic.twitter.com/QrqcxbNqMD — ADSportsTV (@ADSportsTV) March 9, 2025

ووصل روما للنقطة 46 في المركز السابع في جدول الترتيب.

بينما استمر إمبولي في المركز الـ18 برصيد 22 نقطة.